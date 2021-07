“Els seus versos són una expressió feliç de la meravella davant la bellesa del món, una melancòlica constatació del pas devastador del temps o el calfred que sentim quan veiem passar l’ombra de la mort, i el sentit o l’ombra de sentit que batega en tot plegat.” Ho diuen Àngel Llauger i Jaume Subirana de Ted Kooser (Iowa, 1939). Després que en traduïssin L’ocell matiner i altres poemes (El Gall Editor), ara han dut al català el seu llibre Xanques Vermelles, publicat en edicció bilingüe per Godall edicions. Us convidem a tastar un poema de qui, segons Llauger i Subirana, fa “poesia de les coses petites i poesia de les grans qüestions”.







Foto: Luc Bélanger



En venda



Els fills van tornar a casa, però no per viure-hi

sinó per preparar-la per posar-la en venda,

i van esquinçar totes les estores

per mor dels gats, i les van apilar a la vorera

per emportar-se-les, beix, beix i beix,

una muntanya de taques que traspassaven

fins al revés, però el que van fer amb tots

els gats és un misteri. Avui ja no hi són,

tampoc el mascle vell sense orelles que jo veia

tornar a casa d’amagat al matí,

sense mirar a banda i banda abans de travessar,

ni els pares, tampoc, desapareguts amb els gats.







On the Market



Their children came home, but not to stay,

to get the house ready to put on the market,

and they ripped up all the carpeting

because of the cats, and piled it on the curb

to be hauled away, beige, beige and beige,

a mountain of stains soaked through

to the backing, but what they did with all

the cats is a mystery. They’re gone today,

including the earless old tom I used to see

slinking back home in the morning,

not looking both ways before crossing,

and the parents, too, gone with the cats.