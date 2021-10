Es busquen esperits transformadors

A la Fundació Carulla tenen clar que si la cultura és la resposta als reptes d’avui, és perquè té un poder immens: el de transformar-nos. Per tant, cal ser al seu costat, visibilitzar-la, engrandir-la. És per això que han presentat els seus premis, beques i programes d’impuls i reconeixement de la propera temporada. Amb una inversió de més de 200.000 euros donaran suport als projectes i idees culturals que atenguin les necessitats d’ara: ja sigui l’emergència emocional derivada de la Covid-19 o l’ús de la llengua com a eina de cohesió social. Us presentem tots els seus reconeixements.



Beques SOS Cultura



Què? Impuls a la creació artística.

A quí va adreçat? A creadors amb una trajectòria mínima de dos anys i amb residència a Catalunya. S’hi poden presentar a títol individual o formant part d’un col·lectiu.

Què busquen? Les beques van néixer l’any passat, durant la pandèmia, per donar suport a creadors culturals de carrer. Aquesta segona edició va dirigida a creadors que treballin en projectes culturals pensats per a persones que visquin en situació de vulnerabilitat i d’emergència emocional, com ho poden ser els joves, la gent gran o els infants. Aquest enfocament neix de les conclusions apreses al Mutare, on es va posar en evidència que la cultura és necessària per garantir el nostre benestar emocional.

Quant? 60.000 € en 10 beques.

Fins quan? La convocatòria estarà oberta fins al 12 de novembre del 2021. Les bases es poden consultar aquí.

Qui l’ha guanyat abans? Per exemple, el projecte 24/7 de dansa urbana: una peça artística que donava veu als joves en plena pandèmia. Va ser una oportunitat perquè expliquessin a la societat com estaven vivint una situació excepcional, i, al mateix temps, també va ser una oportunitat perquè alliberessin emocions, se socialitzessin i es formessin. Aquí en teniu el vídeo.

Premi Lluís Carulla



Què? Emprenedoria cultural amb voluntat transformadora.

A quí va adreçat? A emprenedors culturals.

Què busquen? Projectes i idees culturals que transformin i millorin la societat catalana. La sostenibilitat n’és un aspecte clau, com també ho és el treball en xarxa i l’abast de l’impacte de la proposta en persones, comunitats i territoris.

Quant? 100.000€ repartits en dues categories: millor projecte i millor idea.

Fins quan? La convocatòria s’obrirà el 15 de novembre i s’hi podran presentar candidatures fins al 9 de gener del 2022. Aquí en teniu més informació.

Qui l’ha guanyat abans? Per exemple, Nilak, un espai escènic itinerant que apropa les arts escèniques contemporànies a aquelles comarques catalanes que massa sovint estan invisibilitzades. És a dir, és una aposta per descentralitzar les arts escèniques de les ciutats i dur-les a l’àmbit rural. Com? Amb una carpa mòbil amb què es creen espectacles, tallers i exposicions. Aquí en teniu un vídeo.

Premi Baldiri Reixac



Què? Llengua, arts i educació.

A qui va adreçat? A escoles, zones escolars rurals (ZER), instituts, llars d’infants, centres de formació d’adults, escoles de música, d’art o d’arts escèniques, i escoles d’educació especial.

Què busquen? Els premis Baldiri són uns guardons anuals que, des de fa 44 anys, impulsen i reconeixen projectes educatius que donen resposta als reptes de l’educació del segle XXI des de les arts, la cultura i la llengua catalana, involucrant el màxim d’agents de la comunitat educativa per construir una escola oberta, inclusiva i innovadora.

Quant? En total es destinaran 37.000€ per premiar una trentena de projectes de centres educatius de qualsevol punt dels Països Catalans. Concretament hi haurà 8 premis per a escoles, 20 per a experiències d’aula i 1 premi Joan Triadú a centres educatius que hagin excel·lit en l’ensenyament i l’ús del català com a llengua vehicular i de cohesió social.

Fins quan? La convocatòria estarà oberta del 10 de gener al 28 de febrer de 2022. Aquí en teniu més informació.

Qui l’ha guanyat abans? Per exemple, l’escola Octavio Paz de Barcelona, un dels centres educatius de referència del país. Aquí en podeu veure un vídeo en què en parla el director, Xavi López.

Premi Francesc Candel



Què? Cultura i inclusió social.

A quí va adreçat? A entitats i institucions que treballen des de la cultura i la llengua per la inclusió de persones d’origen immigrant i altres grups en situació de vulnerabilitat.

Què busquen? Visibilitzar i reivindicar la gran tasca que fan moltes entitats socials del país per afavorir la inclusió social mitjançant la llengua i la cultura. I és que la cultura cohesiona i millora la convivència i, quan es combina amb iniciatives d’acollida i integració de les persones, esdevé el millor reflex d’una societat oberta i acollidora.

Quant? 15.000€.

Fins quan? La convocatòria d’aquest premi s’obrirà el juny del 2022. Aquí en teniu més informació.

Qui l’ha guanyat abans? Per exemple, l’Associació de Diàlegs de Dona, un espai d’acollida i socialització per a dones immigrants. La seva directora, Fàtima Ahmed, en parla en aquest vídeo.