Foto: femme run

T’estimo perquè sí. Perquè el cos m’ho demana.

Perquè has vingut de l’ona sense ordre ni concert.

Perquè el brull del boscatge t’enrama la cabana

sense panys ni bernats, en un desvari verd.



Perquè vull. Perquè em xucla la rel de la follia.

Perquè és l’amor, dallat, que ha granat al meu llit.

Perquè duc, ben reblat, el bleix de l’escorpit

que provoca el salobre i encrespa la badia.



Perquè sóc massa fràgil per bastir l’aturall

a la marea viva que em nega a l’endeví.

Perquè sóc massa forta perquè em blegui un destí

que han signat, sense mi, les busques de l’estrall.



Perquè l’aigua més fonda no vol ni pau ni treva

i pregona ben fort que sóc d’estirp romeva.