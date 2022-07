Faulkner, millor que tu mateix

William Cuthbert Faulkner va néixer el 25 de setembre del 1897 a New Albain (Mississipí) i va morir el 6 de juliol del 1962 a Oxford (Mississipí). Recordem l’escriptor estatunidenc, que va rebre el premi Nobel de literatura l’any 1949, amb 14 reflexions seves que giren al voltant de la vida i de l’ofici d’escriure.



Foto: faulkner.lib.virginia.edu

1. La intel·ligència és el poder d’acceptar el teu entorn.



2. No et preocupis per ser millor que els teus contemporanis o predecessors. Intenta ser millor que tu mateix.



3. Mai sé el que penso sobre una cosa fins que llegeixo el que n’he escrit.



4. Per ser gran fa falta un noranta-nou per cent de talent, un noranta-nou per cent de disciplina i un noranta-nou per cent de treball.



5. Un escriptor necessita tres coses: l’experiència, l’observació i la imaginació.



6. Els que poden actuen, i els que no poden i pateixen per això, escriuen.



7. Algunes persones són amables perquè no s’atreveixen a ser d’una altra forma.



8. Somia sempre i apunta més amunt d’on puguis arribar.



9. Un escriptor ha d’ensenyar-se a ell mateix que el pitjor de tot és tenir por.



10. Sempre s’acaba lamentant haver fet servir hàbits frívols.



11. Hem de ser lliures no perquè reivindiquem la llibertat, sinó perquè la practiquem.



12. Si no t’avergonyeixes de tant en tant de tu mateix, no ets honest.



13. Els llibres que llegeixo són els que he conegut i estimat quan era jove i als quals torno com tu ho fas amb un vell amic.



14. No pots nedar cap a nous horitzons fins que no tens el coratge de perdre de vista la costa.