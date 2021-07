Foto: Metro Goldwyn Mayer



El 30 de juny del 1936 es va publicar Allò que el vent s’endugué (Gone with the Wind) de Margaret Mitchell. La novel·la combina l’amor i el desamor amb un retrat de la vida del sud dels Estats Units durant la Guerra de Secessió (1861-1865). L’obra va aconseguir el premi Pulitzer i es va adaptar al cinema l’any 1939, convertint-se en un referent cultural universal. El productor David O. Selznick n’havia comprat els drets cinematogràfics el maig del 1936, un mes abans que fos publicada, basant-se en els consells de l’editor Kay Brown.



Celebrem l’aniversari de la publicació del clàssic amb dues de les escenes més populars de la seva adaptació cinematogràfica.



En aquest fragment, una Scarlett O’Hara desesperada i que ha patit les conseqüències de la guerra diu: “Poso a Déu per testimoni que mai més no tornaré a passar gana”.







A l’escena final del film, Scarlett es dirigeix a Rhett Butler: “¿Si te’n vas, on aniré jo, què serà de mi?”. Ell li contesta: “Francament estimada, m’importa un rave”.







14 cançons de la banda sonora de la pel·lícula: