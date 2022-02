Galileo i el que ignora la ciència

Foto: Cj Oliver Galileo Galilei, conegut en català com Galileu, va néixer el 15 de febrer del 1564 a Pisa i va morir el 8 de gener del 1642 a Florència. Recordem el físic, matemàtic i filòsof toscà amb 14 reflexions seves.



1. La ciència ha avançat més pel que ha ignorat que pel que ha tingut en compte.



2. Mai he conegut una persona tan ignorant que em resultés impossible aprendre alguna cosa d’ella.



3. El dubte és la mare de la invenció.



4. No pots ensenyar res a un home, però pots ajudar-lo a descobrir-ho per ell mateix.



5. Totes les veritats són fàcils d’entendre una vegada descobertes. La qüestió és descobrir-les.



6. Mesura el que es pugui mesurar, i el que no, fes-ho mesurable.



7. En qüestions de ciència, l’autoritat d’un miler de persones no valen l’humil raonament d’un sol individu.



8. No em puc creure que el mateix Déu que ens ha dotat de sentit, de raó i d’intel·lecte ens hagi destinat a renunciar al seu ús.



9. L’objectiu de la ciència no és obrir la porta al saber etern, sinó posar límit a l’error etern.



10. Dues veritats no poden contradir-ne una altra.



11. La natura està escrita en el llenguatge de les matemàtiques.



12. Conèixer-se un mateix és la saviesa més gran.



13. On els sentits ens fallen, la raó hi intervé.



14. Els humans sempre hem d’estar preparats per pronunciar aquesta sàvia, enginyosa i modesta declaració: “No ho sé.”