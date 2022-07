George Bernard Shaw i els coneixements falsos

George Bernard Shaw va néixer a Dublín el 26 de juliol de 1856 i va morir el 2 de novembre del 1950 a Ayot St Lawrende, al Regne Unit. El dramaturg, crític literari i activista polític va criticar aspectes com la desigualtat de gènere i l’explotació dels treballadors. Recordem el premi Nobel de literatura del 1925, guanyador d’un Oscar el 1938 pel guió adaptat de la pel·lícula Pigmalió, amb 14 reflexions al voltant de la vida.





George Berard Shaw, 1914

1. Un triomfador és aquell que s’aixeca i busca les circumstàncies que desitja. I si no les troba, les fabrica.



2. El progrés és impossible sense el canvi, i els que no poden canviar d’opinió no poden canviar res.



3. La gent que diu que no es pot fer no hauria d’interrompre els que ho estan fent.



4. A la vida no es tracta de trobar-te tu mateix, sinó de crear-te tu mateix.



5. L’èxit no consisteix a no cometre errors mai, sinó a no cometre mai el mateix error per segona vegada.



6. Quan un home estúpid fa alguna cosa que l’avergonyeix, sempre diu que està complint amb el seu deure.



7. La humanitat es cansa aviat de tot, sobretot d’allò que més gaudeix.



8. Els miralls es fan servir per veure’s la cara; l’art, per mirar-se l’ànima.



9. Compte amb els falsos coneixements: són més perillosos que la ignorància.



10. La llibertat vol dir responsabilitat, i per això la majoria d’homes li tenen por.



11. Prova d’aconseguir el que t’agrada o t’haurà d’agradar el que et donen.



12. La raó esclavitza els que no són prou forts per dominar-la.



13. Afortunat és aquell que té una professió que coincideix amb la seva aficció.



14. El camí equivocat sempre condueix a algun lloc.