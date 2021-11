Joan Fuster i el dret a canviar d’opinió

L’escriptor Joan Fuster va néixer el 23 de novembre del 1922 a Sueca (Ribera Baixa) i hi va morir el 21 de juny de 1992. Recordem l’autor de Nosaltres, els valencians amb 14 reflexions que delaten la seva forma d’entendre la vida i veient i escoltant com Montserrat Roig, a través d’una entrevista, ens mostra la identitat de l’escriptor.



Foto: www.espaijoanfuster.org



1. Costa poc de llegir, però ¿quant ha costat d’escriure?



2. Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: és el primer que us negaran els vostres enemics.



3. Un bon llibre sempre és una provocació.



4. La ironia necessita còmplices.



5. Les persones felices no tenen memòria.



6. Ningú no s’ha d’enganyar: dir “bon dia” ja és fer literatura.



7. L’amor ens pemet de ser imbècils impunement.



8. No faces de la teua ignorància un argument.



9. Quan la por no és innocent ja no és por, és covardia.



10. No acceptes la derrota fins que no trobes que en sortiràs guanyant.



11. Qui suportaria la idea d’una duplicitat de si mateix?



12. Fins a quin punt tenen dret, els altres, a la meua sinceritat?



13. Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir.



14. La meua posteritat serà de paper.