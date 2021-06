Jung: «Ets el que fas»

Carl Gustav Jung va néixer a Kesswil (Suïssa) el 26 de juliol del 1875 i va morir a Küsnacht el 6 de juny del 1961. Recordem el psicòleg, psiquiatre i escriptor llegint-ne 14 reflexions i escoltant-lo conversar sobre la vida i la mort.







1. La vida no viscuda és una malaltia de la qual podem morir.



2. La solitud no arriba per no tenir persones al teu voltant, sinó per no poder comunicar les coses que et semblen importants. O per mantenir certs punts de vista que altres persones consideren inadmissibles.



3. No retinguis qui s’allunya de tu, perquè no arribarà qui desitja apropar-se.



4. Tot allò que ens molesta dels altres pot dur-nos a entendre’ns a nosaltres mateixos.



5. No soc allò que em va passar, soc el que vaig escollir ser.



6. Si ets una persona amb talent, no vol dir que ja hagis rebut alguna cosa. Vol dir que pots donar alguna cosa.



7. La trobada entre dues persones és com el contacte de dues substàncies químiques: si hi ha alguna reacció, les dues es transformen.



8. Sovint, les mans resoldran un misteri amb què l’intel·lecte ha lluitat en va.



9. Qui mira a fora somia. Qui mira a dins, desperta.



10. Fins que no facis conscient el teu inconscient, dirigirà la teva vida i l’anomenaràs destí.



11. Coneix totes les teories. Domina totes les tècniques. Però quan toquis una ànima humana sigues només una altra ànima humana.



12. El que és més aterridor és acceptar-se un mateix del tot.



13. Ets el que fas, no el que dius que faràs.



14. La sabata que queda ajustada en un home és la mateixa que estreny un altre home. No hi ha recepta per a la vida que funcioni en tots els casos.