L’EVA, un festival en veu alta

Hi ha una excavadora que remou la terra per trobar en l’arrel la llavor de l’originalitat i la innovació, més enllà de territoris i llengües. Es diu EVA, en majúscules, perquè el seu nom ressona En Veu Alta des de fa divuit anys en forma de festival de narració i tradició oral. Aquest 2022, l’EVA serà del 3 al 26 de juny a l’Alt i Baix Penedès i de l’1 al 3 de juliol a Pradell de la Teixeta amb una programació de fins a 77 espectacles de narració oral, concerts i xerrades i presentacions de llibres per a tots els públics.

Aquesta edició de l’EVA viatjarà a més de 30 poblacions per dur espectacles de qualitat per a tots els públics, majoritàriament gratuïts o amb preus populars, i vindrà marcada per la presència d’artistes provinents de tota la península, sobretot de Catalunya, el País Valencià i Galícia. Us descobrim 14 propostes del festival.

Foto: Festival EVA

1. Els telèfons de l’EVA (del 31 de maig al 13 de juny)

Aquesta és una de les novetats d’aquesta edició del festival, una proposta entre la instal∙lació artística i l’espectacle de narració que s’inspira i vol fer tangible el mític llibre Contes per telèfon, de Gianni Rodari: 12 telèfons antics que només caldrà despenjar per sentir per l’auricular, a títol personal i intransferible, una bona història o una bona cançó vinculats als espectacles del festival. Les instal∙lacions estaran fixes en una localitat de 10 a 15 dies i en podeu consultar les localitzacions i dates exactes aquí.

2. Contes, anècdotes i Sussoïts (4 de juny)

El valencià Carles Cano presenta un espectacle que consta de tres contes: El Cigronet, un conte tradicional valencià; El Pet, un conte sefardita adaptat a la valenciana i, Pepiqueta, la pescatera del Grau. Per acabar-ho d’amanir, hi sumarà una selecció d’una vintena d’anècdotes i sussoïts divertits i sucosos de personatges valencians.

3. L’EVA a les caves (del 5 al 13 de juny)

A l’hora del vermut o amb la fresca del vespre, l’EVA porta cinc propostes per gaudir, amb una copa de cava, en un entorn ben especial: Patas arriba, de Guerrilla Poético Musical (Caves Vilarnau, diumenge 5 de juny, a les 12 h); Màquines sexuals, de Jordina Biosca (Caves Jaume Giró i Giró, dimecres 8 de juny, 20 h); Roger Mas en concert (Llopart, divendres 10 de juny, 20 h); Dos guitar duo, amb David G. Aparicio i Elisabeth Roma (Caves Raventós i Blanc, dijous 16 de juny, 19 h); i Set de rumba (Caves Bolet, diumenge 19 de juny, 13 h).

4. As Fillas Bravas de Momán (5 de juny)

Unes Teresines a la gallega són les protagonistes d’aquesta proposta de la Cia. Chévere. Tres dones que toquen, canten, ballen, conten i narren el que volen, com ho van fer les seves mares i àvies, perquè totes són filles del vent, cantaires d’una estirp de veus furtives. Un treball de recerca sobre la sexualitat, les relacions de gènere i els rols de la dona en la societat tradicional.

5. Narració infantil al claustre dels Trinitaris (del 6 al 9 de juny)

El claustre del convent dels Trinitaris, a Vilafranca, serà la seu dels espectacles familiars de l’EVA, que es faran de dilluns a dijous a les 18 h. Cada dia, una proposta diferent: un viatge sota les ones amb el Pirata Safata de Plata de la Mon Mas, dos contes tradicionals de la Xina que Gina Clotet explicarà amb objectes i titelles, una capbussada a l’univers de Momo, de Michael Ende, guiada per Lídia Clua, i la Carmeta, una xiqueta eixerida que viu al bosc i que serà presentada al públic per la valenciana Almudena Francés.

6. EVA354

El voluntariat cultural EVA354 va sorgir el 2014 en el marc del festival En Veu Alta i és una acció que es porta a terme durant tot l’any. Una xarxa de persones voluntàries van a llegir en veu alta a residències de gent gran, centres amb persones amb minusvalidesa física i/o psíquica, casals, domicilis particulars, centres sociosanitaris o hospitals de dia, biblioteques, etc. a persones que ja no poden llegir per si mateixes. Durant les dates del festival, l’EVA 354 no s’atura i crea 14 espais lectors on es podrà compartir micròfon i textos en espais singulars del nostre territori. Els podeu consultar en aquest enllaç.

7. Nit de narracions al cementiri (11 de juny)

Un dels actes centrals de l’EVA portarà, de nit, la narració al cementiri de Vilafranca. Una cercavila encapçalada per un carro mortuori de cavalls i un fèretre antic sortirà a les 21 h de la plaça de la Vila acompanyada de música en directe fins a arribar al cementiri, on els assistents podran gaudir d’una copa de cava i un concert de la Banda de Municipal dins del recinte. En acabat, començaran els quatre 4 espectacles programats per a aquella nit, situats en diferents punts del recinte. El públic podrà caminar lliurement pel cementiri per anar a veure 3 dels 4 espectacles en l’ordre que decideixi.

8. El petit príncep (12 de juny)

El Grup Lai portarà a la plaça Major de Pla del Penedès una lectura dramatitzada del clàssic de Saint-Exupéry amb Baltasar Fonts al text i les sonoritats musicals de Perepau Ximenis a l’acordió i Sara Parés a les flautes dolces. Per seure, escoltar i gaudir.

9. Per què balla en Jan Petit? (11, 19 i 26 de juny)

En Jan petit quan balla, balla amb el dit… Tothom coneix la cançó, però qui era en Jan Petit? La Cia. Teatre de l’Aurora descobreix l’origen d’aquesta tonada popular inspirada en un personatge real, un barber occità que va liderar una revolta contra la poderosa monarquia francesa a mitjan segle XVII.

10. El Quijote, en una hora y 5’ (16 de juny)

Héctor Urién inicialment va idear aquest espectacle per ser portat a les aules de 3r d’ESO, però la força de la novel·la de Cervantes el va convèncer per portar-lo al teatre. En una hora i cinc, narra de viva veu una pel·lícula a partir de la primera part del Quixot, aturant-se especialment en alguns episodis perquè la història, que acompanya amb algunes màscares de la comedia dell’arte, és pura narració capaç de deixar clavats els espectadors a la cadira de l’emoció.

11. Eva Ludens, narracions a l’escola

La tradició ens ensenya que tot allò que s’aprèn oralment arrela bé en la memòria col·lectiva i potencia l’expressió oral. Aquest projecte cultural, específicament adreçat a escoles i instituts, té com a objectiu dur una programació estable d’espectacles de narració i tradició oral (narrativa, glosa, romanços, cançó popular, etc.) en català a les aules de manera permanent durant tot el curs. L’EvaLudens proposarà programar un espectacle al mes, durant els vuit mesos lectius, a totes les classes de cinquè i sisè de primària i primer i segon de secundària. Els espectacles tindran com a protagonista la paraula, lliure d’artificis tecnològics que distreguin el públic.

12. Junil a les terres dels bàrbars (18 de juny)

L’escriptor Joan-Lluís Lluís presentarà l’obra amb què va guanyar el premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2021. L’autor parlarà de la història de Junil, del viatge que la portarà fins a Ovidi a través de les terres de l’imperi romà, del camí i de què vol dir i representa: d’aturar-se i explicar-se les coses i conèixer-se. El llibre comença com una rondalla, diu la contraportada: “Una vegada hi havia un home que menyspreava la seva filla.”

13. Rusiñol Gormand (19 de juny)

Què tenen en comú les bledes, el bacallà i l’escudella? La periodista Eva Saumell fa un homenatge al pintor Santiago Rusiñol, pintor de la cuina i “príncep dels catalans”, que va convertir aquesta tríada culinària en matèria teatral i, amb el seu humorisme prodigiós, va criticar com ningú les noves modes alimentàries adoptades per la burgesia i les menges a les quals es veien condemnades les classes desafavorides.

14. Absenta (26 de juny)

Un espectacle per homenatjar tots els poetes i artistes del sector “negre” i anarquista del Modernisme Català i un reconeixement als autors, malauradament poc valorats en ambients acadèmics, pel seu llenguatge planer i popular, que tenen la virtut d’arribar a l’espectador a cops de geni, sense embuts, i directes com el xiulet d’una sageta. Valentí Piula Poc, alter ego de Quimet Pla, interpretarà tot de personatges desempolsats de l’armari del vodevil, el cabaret i el cafè teatre, acompanyat d’Eulàlia Pi i Bord, especialista en efectes especials i música de Brams.