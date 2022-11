Llibres per conèixer els nostres pobles i municipis

Vols conèixer una mica més a fons la història del teu poble? O del dels teus avis, amics? O del poble del costat, o d’aquell on has pensat anar a passar-hi uns dies de vacances? Tens curiositat per descobrir la història d’aquelles mines, les tradicions locals, quins bolets s’hi fan, quins ocells hi fan el niu, llegendes, misteris, curiositats i fets històrics que són ben sabuts al poble però poc coneguts per als visitants… O potser t’agradaria veure com era aquell poble ara fa cent anys, l’aspecte dels seus carrers i habitants, com n’ha canviat la fesomia…

Els ajuntaments de Catalunya editen un munt de llibres on els pobles són els protagonistes. Des de Sant Julià de Vilatorta i Aiguafreda fins a la Pobla de Claramunt, Riudarenes o les Masies de Roda i de diferents formats il·lustrats, reculls fotogràfics, històrics… Busquis els que busquis, els trobaràs tots a Llibreria de la Diputació de Barcelona.

Llibres a la Llibreria de la Diputació de Barcelona

Als prestatges de la Llibreria n’hi ha més de 500 editats per diferents ajuntaments –sobre els pobles abandonats a la demarcació de Tarragona, el teatre a Taradell, la toponímia dels veïnats de Cassà de la Selva o dedicats a les Gavarres, Ripoll o Cadaqués. Els acompanyen més de 700 títols editats per l’Ajuntament de Barcelona dedicats als seus barris i edificis emblemàtics com l’Aliança del Poblenou; i per als apassionats de la documentació històrica i la fotografia, tots els llibres de la col·lecció “Catalunya desapareguda“, una mirada al passat amb imatges històriques per a conèixer com eren abans els nostres pobles.