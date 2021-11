Marie Curie i la bellesa de la ciència

Marie Curie va néixer a Varsòvia el 7 de novembre del 1867 i va morir a Passi el 4 de juliol del 1934. Va ser una científica pionera en la teoria de la radioactivitat, i va descobrir dos nous elements químics, el poloni i el radi. Va ser la primera dona a rebre un premi Nobel, la primera persona a rebre dos premis Nobel, l’única persona amb dos Nobel per dues especialitats diferents (física i química) i la primera dona a fer de professora a la Sorbona de París.



Va morir a conseqüència de l’exposició a la radiació, perquè guardava tubs d’assaig amb radi a les butxaques mentre investigava. Els seus diaris i objectes personals van acumular un nivell tan alt de radiacions que encara avui es mantenen radioactius i es conserven sota protecció. Recordem una dona que va obrir camí en tantes coses amb 14 reflexions seves.

Maria Skłodowska-Curie, cap al 1898. Foto: Wikimedia Commons



1. No hem de témer res a la vida, només hem d’intentar-ho comprendre. Deixem de tenir por d’allò que hem après a entendre.



2. La millor vida no és la més llarga sinó la més rica en accions bones.



3. El camí del progrés no és ni ràpid ni fàcil.



4. Un científic en un laboratori no és només un tècnic. També és un nen davant de fenòmens que l’impressionen com un conte de fades.



5. La majoria de les escoles dediquen massa temps a la lectura i l’escriptura i manen massa deures als nens, però a penes realitzen exercicis pràctics per estimular-los la formació científica.



6. El dia que l’home fos conscient en temps real de les seves equivocacions, s’hauria acabat el progrés de la ciència.



7. Hi ha científics sàdics més preocupats per caçar els errors que per establir la veritat.



8. La ciència la fan les persones on sigui, quan tenen el geni investigador, i no els laboratoris, per més rics que siguin.



9. Quan vam descobrir el radi, ningú sabia que seria útil als hospitals, allò era ciència pura. La feina científica no s’ha de considerar per la seva utilitat directa. S’ha de fer per la bellesa de la ciència.



10. La ciència s’interessa per les coses, no per les persones. Jo sento menys curiositat per la gent que per les idees.



11. No podem construir un món millor sense millorar les persones. Cadascú de nosaltres ha de treballar en la pròpia millora.



12. La vida no és fàcil per a ningú. Però hem de tenir perserverança i, sobretot, confiança en nosaltres mateixos. Hem de sentir-nos dotats per fer alguna cosa i aquesta cosa l’hem d’aconseguir costi el que costi.



13. No ens adonem mai del que hem fet, només del que ens queda per fer.



14. La vida no mereix que ens preocupem tant.





Vida il·lustrada de Marie Curie:

Vint segons dins del cap de Marie Curie: