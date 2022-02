Sylvia Plath va néixer el 27 d’octubre del 1932 a Boston i es va suïcidar l’11 de febrer del 1963 a Londres. El Colós va ser l’única obra poètica que va publicar en vida, un volum que va significar l’entrada majestuosa a la literatura d’una de les poetes més importants del món anglosaxó. Eumo Editorial i Cafè Central l’han publicat en una versió biligüe que inclou els poemes originals en anglès i la traducció al català de Núria Busquet Molist, guardonada amb el XV Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia. En llegim el poema Medallion (Medalló).

Sylvia Plath (1932-1963) Foto: Facebook Sylvia Plath Page



Medalló



Vora la tanca amb una estrella i una lluna

gravades a la fusta pelada del taronger,

jeia al sol la serp de bronze,

inerta com un cordó de sabata; morta

però encara flexible, amb la mandíbula

desencaixada, en un gest tort,

i la llengua com una fletxa rosa.

Me la vaig penjar a la mà.

El seu ullet vermellós

cremava com una flama de vidre

quan la tombava cap a la llum;

tal com un cop, en partir una roca,

s’encengueren els trossos granats.

La pols li atenuava l’esquena ocre

com el sol deteriora una truita.

Tanmateix, el seu ventre mantenia el foc

sota la cota la malla,

les joies antigues cremaven

en cada escata opaca de la panxa:

l’ocàs, vist a través d’un vidre lletós.

I vaig veure larves blanques enroscant-se,

primes com agulles, en el morat fosc

on les tripes s’havien inflat, com si

estigués digerint un ratolí.

Com un ganivet, la serp era prou casta,

metall pur de la mort. El maó que li va llençar

l’obrer li perfeccionava el riure.





Versió original:

Medallion



By the gate with star and moon

Worked into the peeled orange wood

The bronze snake lay in the sun

Inert as a shoelace; dead

But pliable still, his jaw

Unhinged and his grin crooked.

Tongue a rose-coloured arrow.

Over my hand I hung him.

His little vermilion eye

Ignited with a glassed flame

As I turned him in the light;

Whe I split a rock one time

The garnet bits burned like that.

Dust dulled his back to ochre

Te way sun ruins a trout.

Yet his belly kept its fire

Going under the chainmail,

The old jewels smouldering there

In each opaque belly-scale:

Sunset looked at through milk glass.

And I saw white maggots coil

Thin as pins in the dark bruise

Where his innards bulged as if

He were digesting a mouse.

Knifelike, he was chaste enough,

Pure death’s-metal. The yardman’s

Flung brick perfected his laugh.





El colós © The Estate of Sylvia Plath, 2008. Faber and Faber Limited. Published by arrangement with Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.

© de la traducció: Núria Busquet Molist, 2019.

© del pròleg: D. Sam Abrams, 2019.

© d’aquesta edició: Cafè Central / Eumo Editorial

Pots comprar El colós a través de Bookshop, una plataforma que dona suport a les llibreries independents.