Montserrat Roig a l’Ateneu Barcelonès

Foto: Pilar Aymerich

Catorze recomana Montserrat Roig, un referent avui, que es durà a terme el dilluns 14 de juny a les 18:30 a l’Ateneu Barcelonès.

Periodista, activista, i, per sobre de tot, escriptora, Montserrat Roig (1946-1991) va ser una figura intel·lectual de primer ordre a la Catalunya de la transició, i un referent de feminisme i compromís durant la recuperació democràtica. Per reivindicar el seu llegat, tres escriptores de generacions diferents, Carme Riera, Najat El Hachmi i Anna Punsoda, en comentaran l’obra literària i parlaran de com s’han llegit, al llarg de les dècades, clàssics contemporanis com El temps de les cireres, L’hora violeta i Ramona, adéu. Aquest acte d’homenatge, organitzat amb Edicions 62, serà presentat per Lluïsa Julià, vicepresidenta primera de l’Ateneu Barcelonès, i se celebrarà l’endemà del dia que Roig hauria fet 75 anys.



Què: Montserrat Roig, un referent avui.

Quan: dilluns 14 de juny a les 18:30.

On: Sala d’actes Oriol Bohigas.



Més informació.