Foto: Bárbara Gallardo

No recordo el número del bus del Nil

que va dur-me fins a la teva riba.

No recordo el nom del carrer

de casa teva, ni tampoc estic segur del teu.

No recordo quants pisos

vaig pujar fins al terrat

ni si vaig trucar a la porta

o era oberta. No recordo

quin mes era d’estiu,

ni quants dies vaig quedar-me,

l’horitzó del riu ample i tu

als meus ulls.

Potser

va ser només un dia.

Però el recordo cada dia.













Un poema de Manuel Forcano inclòs al seu llibre Estàtues sense cap, (Proa).