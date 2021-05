Ortega y Gasset i la seva circumstància

José Ortega y Gasset va néixer a Madrid el 9 de maig de 1883 i hi va morir el 18 d’octubre del 1955. Es va doctorar en filosofia per la Universitat de Madrid i va estudiar a Alemanya. El filòsof i assagista va ser l’exponent principal de la teoria del perspectivisme i de la raó vital i històrica. El recordem amb 14 reflexions.







1. Jo soc jo i la meva circumstància.



2. Qui no pugui el que vol… que vulgui el que pot.



3. Cada dia m’interessa menys ser jutge de les coses, prefereixo ser-ne amant.



4. Joves, feu política, perquè si no la feu es farà igual i possiblement en contra vostra.



5. Només es pot progressar quan es pensa en gran, només és possible avançar quan es mira lluny.



6. Les nostres conviccions més arrelades, més indubtables, són les més sospitoses. Elles constitueixen el nostre límit, les nostres fronteres, la nostra presó.



7. Els homes més capaços de pensar sobre l’amor són els que menys l’han viscut, i els que l’han viscut solen ser incapaços de meditar sobre ell.



8. Sempre que ensenyis, ensenya a la vegada a dubtar del que ensenyes.



9. Que no sabem el que ens passa: això és el que ens passa.



10. Digue’m com et diverteixes i et diré com ets.



11. La bellesa que atrau poques vegades coincideix amb la bellesa que enamora.



12. Només que algú cregui en una idea, la idea ja viu.



13. Ens han donat la vida, però no ens l’han donat feta.



14. La vida eterna seria insuportable.