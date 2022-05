El poeta mallorquí Josep Maria Llompart (23 de maig de 1925, Palma – 28 de gener de 1993, Palma) va adreçar el poema Paraules a Maria a la seva germana, que va morir quan només tenia quaranta dies. En aquests versos també fa referència a la nefritis que ell va patir de petit (i que li va fer passar uns mesos al llit) i amb quins ulls, llavors, es veia vist pels seus pares.





Foto: Made Anka Asril



La veritat, Maria, és que ben clares

vegades pens en tu. La voladissa

només d’una libèl·lula, un tendríssim

matí de juliol, tal volta una aura,

un lleu batec de fulles somnolentes

o per ventura l’ala de tristesa

que en una nit ben estrellada em toca

adesiara els polsos com si fossin

els tentacles de l’ànima, i me’ls deixa

suaument adolorits, et fan presència.

Llavores –ja t’ho he dit, poques vegades–

véns cap a mi, tan nul·la i petitona

com te n’anares buit enllà, repòs

enllà, o com vulguis que això es digui. Escolta,

si avui jo, el teu germà, goso inventar-te,

no és per fer-te el poema que caldria.

Posats a ésser sincers hauré de dir-te

que m’importes ben poc, que fins i tot

en la trista infantesa que qui sigui

–tal volta Déu– volgué que fos la meva

vaig sentir cap a tu un lentíssim odi,

un odi mansuet, com de per riure,

flonjo com les greixors que em turmentaven

de cap a peus el cos i una ombra grisa

em pintaven al rostre pacient,

corbat i humil com el dels idiotes.

(He de dir-te, Maria, que els de casa,

com que són prou correctes i fins cultes,

se n’amagaven, compassius, del fàstic

que jo els devia fer i, misteriosos,

només deixaven en el vent a lloure,

com una violenta papallona,

la paraula a mig dir, xiuxiuejada,

la paraula roent que era el meu signe:

“endocrinologia”… Bé, perdona,

t’ho diré més senzill: no era aleshores

més que un pobre tarat i per ventura

és per això que ara faig versos…). Basta.

Tornem a allò que et deia. Sí, Maria,

vaig odiar-te entre les pors nocturnes,

vaig odiar-te en l’òpal dels diumenges

casolans i dins l’ombra agombolada

de la nit de difunts, quan tu no eres

més que una llumeneta tremolosa

damunt l’oli votiu, un ramell tendre

de crisantems fresquíssims, olorosos,

tot just collits de l’hora, i una tomba

endreçada i polida a on –em deien–

vindríem un per un a retrobar-te.

Perquè tu eres la morta, la minúscula

morta nostra que estaves en el cel,

la nostra morta única, un finíssim

pretext perquè la mare, a trenc de fosca,

romangués un moment extasiada

amb l’esguard abocat a la finestra

i de sospirs omplint l’agre silenci

com qui de flors omple un cistell. Maria,

fores, de veritat, tan poca cosa!

Quaranta dies, un gemec llarguíssim,

un nom en el paper, una astorada

agonia petita, sense objecte,

uns ulls sense sorpresa, un cor en ruta

sense com ni perquè…, oh, morta nostra,

única morta nostra!, oh tomba intacta

del dia de Tots Sants, amb sol i joia!

Després, a poc a poc… ja ho saps, Maria.

Però deixem això; no són els versos

que jo et volia fer, no són paraules

feixugues de carícies i pena

les que t’escup al rostre perquè et cremin.

No entens la meva veu? ¿No sents l’entranya

que em batega en el crit ple de terrossos,

d’aritges crudelíssimes, d’innúmers

desistiments, de glaçadors somriures,

de mala llet, si vols, que en tinc bastanta?

¿No em veus ombres enllà, fent de la meva

cremada soledat la fidelíssima

gossa dels meus camins, mentre l’esquena

se’m corba a poc a poc cap a la terra?

I tanmateix, seria bell pensar-te,

oh germana impossible, fer-te viva,

donar-te uns ulls per a l’espant i el somni,

un sexe furiós i fecundíssim,

unes mans per al vol gojós del tacte.

Tu i jo, petita amor, dins la boscúria,

infants sentimentals, plens de silenci,

per caminois de capaltard amb fràgils

petúnies sensibles i campànules…

Oh Maria Llompart, jo cant la teva

mort diminuta, la novella tomba,

el blanc enterrament, el plor de vidre

trencadís com un vals; cant per a sempre

les teves ales de paper de seda,

el teu mite feliç, el teu aroma

de sepulcre i colònia, el misteri

de les flors on tu vius, que s’obren, dures,

violentes al sol com les paraules.





Del llibre “Joc de l’amor i de les estacions” (1954)