Per Nadal, sopa, canelons i Damm

Foto: Libby Penner

Gira el món, passa el temps i torna Nadal. I amb Nadal, torna la família, la taula parada, els motius per brindar. Damm ens convida a alçar la copa amb la seva tradicional cervesa. D’edició limitada, la seva fórmula està concebuda per ser maridada amb una gastronomia contundent com ho pot ser un caneló melós de vedella amb salsa de foie i parmesà, el pastís d’escórpora amb salsa rosa o un gall dindi farcit amb parmentier de patata i tòfona.



Elaborada amb 100% ingredients naturals, evoca el record d’aquelles primeres cerveses que els mestres de Damm elaboraven especialment per regalar-les, el desembre dels anys 50, als seus col·laboradors, familiars i amics. Amb els anys, es va convertir en una tradició molt esperada i, per aquest motiu, el 2013 es va ampliar la seva distribució per posar-la a l’abast de tothom. Si us ve de gust provar-les, les podeu trobar a la botiga online de Damm, a supermercats i a restaurants.