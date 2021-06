L’aviador Antoine de Saint-Exupéry (Lió, 29 de juny del 1900 – Marsella, 31 de juliol del 1944) el 1935 volia batre un rècord de temps volant de París a Saigon. El premi eren 150.000 francs. Acompanyat d’André Prevot, es van veure obligats a fer un aterratge d’emergència al desert del Sàhara. Van estar quatre dies desorientats, deshidratant-se. Quan gairebé estaven a punt de morir, un beduí que anava amb camell els va veure i els va salvar la vida.



D’aquest miracle va néixer El petit príncep, publicat el 6 d’abril de 1943. Combinant la imaginació amb la filosofia i la senzillesa amb la profunditat, el conte francès ha estat traduït a més de 250 idiomes.

1. Només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls.



2. Si véns, per exemple, a les quatre de la tarda, des de les tres ja començaré a ser feliç.



3. La meva guineu només era una guineu igual que cent mil d’altres. Però ens hem fet amics i ara és única al món.



4. És el temps que has perdut amb la rosa, que la fa tan important.



5. Bé he de suportar dues o tres erugues si vull conèixer les papallones.



6. Pels vanitosos, els altres homes són admiradors.



7. Només es coneixen les coses que es domestiquen.



8. Si tingués cinquanta-tres minuts per gastar, aniria caminant tranquil·lament cap a una font.



9. És molt més difícil jutjar-se un mateix que jutjar els altres. Si arribes a jutjar-te bé és que ets un autèntic savi.



10. Decididament, les persones grans són molt estranyes.



11. Em pregunto si les estrelles s’il·luminen perquè algun dia cadascú pugui trobar la seva



12. És tan misteriós el país de les llàgrimes.



13. El que fa bonic un desert és que en algun lloc amaga un pou.



14. Els nens són els únics que saben què busquen.