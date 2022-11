Foto: Jeff Finley



Quan cau un gran arbre



Quan cau un gran arbre,

les roques distants s’estremeixen,

els lleons s’arrauleixen

enmig de l’herba,

i fins i tot els elefants

fugen espaordits.

Quan cau un gran arbre,

al bosc,

els éssers petits reculen en silenci,

els seus sentits

ofegats per la por.

Quan mor una gran ànima,

l’aire que ens envolta esdevé

lleuger, rar, estèril.

Respirem, breument.

Els nostres ulls, breument,

hi veuen amb

una claredat dolorosa.

La nostra memòria, desperta de cop,

examina,

rosega les paraules amables

mai dites,

els passejos promesos

que no es van arribar a fer.

Les grans ànimes moren i

la nostra realitat, que hi va unida,

ens abandona.

Les nostres ànimes,

que depenen del seu

aliment,

s’encongeixen, envellides.

Les nostres ments, formades

i informades per la seva

resplendor, col·lapsen.

No és tant que embogim

com que ens veiem reduïts

a la impronunciable ignorància

de les coves

fosques i fredes.

I quan les grans ànimes moren,

després d’un temps la pau brolla,

poc a poc i sempre de manera

irregular. Els buits s’omplen

amb una mena de vibració

elèctrica reparadora.

Els nostres sentits, restaurats, que

mai més seran els mateixos, ens murmuren.

Van existir. Van existir.

Podem ser. Ser i ser millors.

Perquè ells van existir.





Traducció d’Anna Pena Miralles





When great trees fall



When great trees fall,

rocks on distant hills shudder,

lions hunker down

in tall grasses,

and even elephants

lumber after safety.



When great trees fall

in forests,

small things recoil into silence,

their senses

eroded beyond fear.



When great souls die,

the air around us becomes

light, rare, sterile.

We breathe, briefly.

Our eyes, briefly,

see with

a hurtful clarity.

Our memory, suddenly sharpened,

examines,

gnaws on kind words

unsaid,

promised walks

never taken.



Great souls die and

our reality, bound to

them, takes leave of us.

Our souls,

dependent upon their

nurture,

now shrink, wizened.

Our minds, formed

and informed by their

radiance,

fall away.

We are not so much maddened

as reduced to the unutterable ignorance

of dark, cold

caves.



And when great souls die,

after a period peace blooms,

slowly and always

irregularly. Spaces fill

with a kind of

soothing electric vibration.

Our senses, restored, never

to be the same, whisper to us.

They existed. They existed.

We can be. Be and be

better. For they existed.