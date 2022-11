Raimon Panikkar, la vida i la mort

Raimon Panikkar Alemany va néixer el 2 de novembre del 1918 i va morir el 26 d’agost del 2010. La seva mare era catalana i el seu pare, hindú (va arribar a Catalunya el 1916 com a representant d’una empresa alemanya). Recordem el filòsof i teòleg català llegint-ne 14 reflexions i escoltant com reflexiona.







1. Tot aquell peix que neda contra corrent està viu.



2. Per morir no fa falta saber morir, per viure no fa falta saber viure. Si hem perdut la innocència, no som espontanis, no vivim.



3. Viure és un do immediat que tenim tots. Fa falta senzillament rebre’l, acceptar-lo i agrair-lo. Perquè en aquesta vida se’ns ha donat per a un temps indefinit.



4. Si un vol saber-ho tot, perd la innocència. Beneïts siguin els agnòstics, els que saben que no saben.



5. Si som iguals davant de la mort, és que també som exactament iguals davant la vida. Per això tota vida té un valor infinit, que no es pot mesurar.



6. La vida es viu, i l’únic que hem de fer per viure-la és treure’ns obstacles. El primer obstacle és la por. La por a la mort és la disfressa de la por a la vida.



7. S’ha d’avançar sense por i, si es presenta la por, vèncer-la. No s’ha de tenir por d’un mateix ni dels altres.



8. Cada moment és únic, i per això en cada moment ens juguem el nostre destí.



9. El problema de la mort no es pot desvincular de l’aventura de la vida. I si no sabem el moment de la mort, és que tampoc sabem el moment de la vida.



10. Què li passa a la gota d’aigua quan cau al mar? La gota d’aigua, no hi ha dubte, desapareix. Però jo què sóc? La gota de l’aigua o l’aigua de la gota?



11. La vida ens l’han donada i només ens és merescuda si la donem.



12. La gran epidèmia moderna és la banalitat.



13. La saviesa consisteix a reconèixer la singularitat d’un instant, és a dir, que cada moment és únic i irrepetible. Qui no viu en la sorpresa i el miracle de cada dia, no viu.



14. La finalitat de la vida és caminar.