Konstandinos Petru Kavafis va néixer el 29 d’abril de 1863 a Alexandria (Egipte), on va morir el 29 d’abril del 1933. Va treballar com a periodista i funcionari. Autor de poemes com Ítaca, gran part de la seva popularitat li va arribar després de la mort, passant a ser considerat un dels millors poetes grecs moderns i una de les figures literàries més importants del segle XXI. El recordem llegint-ne un poema, adaptat per Carles Riba i escoltant com Josep Tero i Marina Rossell el vesteixen de música.







​Cos meu, recorda

no solament com t’han arribat a estimar,

no solament els llits on has jagut,

sinó també aquells desigs que per tu

lluïen dins els ulls obertament

i tremolaven dins la veu –i algun

fortuït entrebanc els va fer vans.

Ara que tot això ja són coses passades,

fa gairebé l’efecte que també als desigs

aquells vas ser donat –ah, com lluïen,

recorda, dins els ulls que se’t clavaven,

com tremolaven dins la veu, per tu, recorda, cos.





Foto: Lauren Rushing