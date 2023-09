14 propostes de la Setmana del Llibre en Català

Davant del mar, i ben ancorada al Moll de la Fusta, la Setmana del Llibre en Català ja ha començat. Fins al 17 de setembre, ens esperen deu dies amb una programació que fa patxoca: hi ha més de 300 activitats que inclouen des de presentacions fins a concerts, recitals de poesia o activitats familiars. Us animem a fer-hi cap, a passar-hi el dia (hi ha una zona de bar amb tres foodtrucks), i a deixar-vos seduir per l’enorme varietat de llibres que hi ha, això sí, sempre en la mateixa llengua. Us n’hem recollit catorze propostes (i si voleu remenar l’agenda sencera, feu cap aquí):



Foto: La Setmana del Llibre en Català



1. S’hi presenten 125 novetats: des de la Biografia del foc de Carlota Gurt (el diumenge 10 a la 13:00 h), i A casa teníem un himne, de Maria Climent (el dissabte 16 a les 18.15 h), fins a Estimada gris, de Sílvia Soler (el dissabte 9 a les 18.00 h), i A les dues seran les tres, de Sergi Pàmies (el diumenge 10 a les 18.45 h).



2. Hi haurà lloc per als llibres de fons, i s’hi presentaran reedicions de Narcís Oller, Jaume Roig, Anaïs Nin, Joan-Lluís Lluís, Joyce Carol Oates o Italo Calvino. També es parlarà amb autors que aquest any hagin guanyat un premi literari: Marta Marín-Dòmine, Sònia Casas, Mar Bosch, Gemma Ruiz, Gemma Ventura i Andreu Claret. A més a més, a les paradetes trobareu editorials de tots els territoris de parla catalana: Catalunya, País Valencià, Andorra, les Illes Balears, i la Catalunya nord, i llibres de tota mena: literaris, de cuina, de natura, d’educació, de ciència, infantils.



3. El diumenge 10 arriba la tarda de l’amor. Carlota Gurt i Anna Pazos parlaran de Les afinitats electives de Goethe; amb Amor sense món, Miquel Esteve i Pilar Romera parlaran de la relació que tenien Martin Heidegger i Hanna Arendt; Gerry, Carla Junyent i Ramon Pera, de l’amor en temps de Tinder; Víctor José Díaz, Neus Verdaguer i Núria Fortuny estimaran en català; i hi haurà un recital de poesia presentat per Esteve Plantada, amb els versos d’Andreu Gomila, Maria Isern i Pau Vadell.



4. El dimecres 13 a les 18.00 h, les traductores dels quatre llibres finalistes del premi de traducció del PEN Català defensaran la seva obra. Hi haurà Susanna Fosch (La sang del cel, de Piotr Rawicz), Corina Optar (L’estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tîbuleac), Josefina Caball (El color porpra, d’Alice Walker) i Mireia Vargas Urpí (L’home dels ulls compostos, de Wu Mig-Yi). El llibre guanyador es donarà a conèixer el 30 de setembre, Dia Mundial de Traducció.



5. L’escriptora Mercè Ibarz rebrà el 27è Premi Trajectòria el dimecres 13 a les 19:30 h, amb un guardó obra de Ramon Enrich. I el dissabte 16 a les 19.15 h Roger Mas rebrà el III Premi Difusió i oferirà un concert.



6. El dijous 14 hi ha el matí d’Òmnium, estructurat amb el bloc crític, el lúdic i el literari. Ens hi espera una xerrada entre Marta Orriols i Txell Feixas, conduïda per Anna Guitart; una conversa entre Màrius Serra i Tina Vallès; Roger Griffin i Montse Santolino parlaran de feixisme; Carlota Gurt, Eva Piquer i Vanessa Moreno, de feminisme; i Gemma Ruiz, amb Anna Guitart, de Les nostres mares.



7. El dijous 14, de 16.30 h a 19.45, hi haurà la tarda de marató negra, que començarà amb la presentació d’Encara maten els cavalls, d’Anna Maria Vilallonga, El preu de la sang, de Jordi Coll, i L’assassí del Tirant, de Jordi Fernando Aloy. Fins al vespre desfilaran col·leccions, crims i més llibres.



8. El dijous 14 a les 19.00 h hi haurà la tarda de la poesia, amb Lluís Calvo, i els seus Centaures i rossinyols, Enric Casasses, que presenta Coltells, i Juana Dolores, amb I si una nació desfilant per una catifa vermella.



9. El dissabte 16 a les 18.15 h la Institució de les Lletres Catalanes homenatjarà el Rector de Vallfogona i Josep Vallverdú. I ho farà a través d’un slam poeticomusical en què 31 FAM i Bounce Twice, dos grups de música urbana actuals, improvisaran partint d’una tria de poemes dels dos escriptors.



10. Els joves: el diumenge 10 al matí, hi haurà dues presentacions: la de la nova col·lecció Brunzits, de Columna, dirigida per Juliana Canet; i el nou segell Elàstic Llibres, que presentarà les novetats d’autors com ara Gerard Guix, Núria Albertí, Toni Mata i Martin Piñol. Divendres 15 tindrà lloc la tarda jove, amb, per exemple, una taula sobre feminisme conduïda per Paula Carreras i amb la participació de Maria Lenín i Laura Huerga; o un acte dedicat a Mercè Rodoreda.



11. Les famílies tindran un espai propi i un fil conductor, “El riure”. Els infants de menys de 12 anys tindran 83 activitats per gaudir, amb uns acompanyats de luxe: l’Elèctrica Dharma, El Pot Petit, Pilarin Bayés, Elisenda Roca, Joan Turu, Jaume Copons i Liliana Fortuny, entre moltíssims més.



12. Els pòdcasts. Com a novetat, La Setmana acull la gravació de podcast culturals a l’Off Setmana. Dos d’ells, Tàndem i Mentrimentres, s’enregistraran de forma ininterrompuda. D’altra banda, hi participaran “Punt Volat”, el pòdcast de Raig Verd, L’Avenç i Enderrock, “Els ulls de clio”, de l’Albert Colell, Pau Subirà i Marc Segués; “Llegiu que el món s’acaba”, dels bookhunters Sergi Pucet i Laia Bonjoch; “Paraula de Mixa”, el podcast d’Anna Pardos que compta amb el suport de l’Associació de Joves Lectors Catalans (AJLC); i “Horabaixa”, el podcast de Núvol.



13. Hi ha 23 itineraris literaris, amb rutes per escenaris on transcorren novel·les, tant a Barcelona com altres punts del territori (Montblanc, Vilafranca del Penedès, Tortosa o Poble Vell de la Mussara, entre altres). Aniran a càrrec d’autors com Màrius Serra, Marta Lloret, Josep Gordi Serra o Teresa Roig.



14. L’acte de Catorze: el dissabte 16 de setembre a les 12.00 h farem un acte en què explicarem el nou Catorze: els nous col·laboradors que s’han afegit al projecte, la nostra filosofia i com serà aquesta casa ara que estem a punt de celebrar els deu anys. A l’acte, moderat per Gemma Ventura, hi participaran Eva Piquer, Maria Climent, Care Santos, Andrea Jofre, Pep Puig, Marta Nadal, Pilar Codony, Maria Escalas, Sandra Freijomil i Vanessa Palomo, i també hi vendrem bosses.