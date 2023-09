Foto: Cristina Gottardi



Si vinguessis a la Tardor

Si vinguessis a la Tardor,

escombraria l’Estiu

com les Mestresses de Casa una Mosca,

amb mig somriure i un gest despectiu.



Si et pogués veure d’aquí a un any,

guardaria els mesos cabdellats

i perquè els números no es barregessin,

els posaria en Calaixos separats.



Si només t’endarrerissis uns Segles,

els comptaria amb la Mà,

restant, fins que a la Terra de Van Dieman

els meus dits anessin a parar.



Si fos cert que quan s’acabi aquesta vida,

la teva i la meva han de continuar,

la llançaria lluny, com una Clofolla,

i prendria l’Eternitat.



Però ara, insegura de la seva durada

enmig d’aquesta separació,

m’agullona, com el Follet Abella,

que no mostrarà el seu fibló.





(traduït per Marcel Riera)







If you were coming in the Fall



If you were coming in the Fall,

I’d brush the Summer by

With half a smile, and half a spurn,

As Housewives do, a Fly.



If I could see you in a year,

I’d wind the months in balls –

And put them each in separate Drawers,

For fear the numbers fuse –



If only Centuries, delayed,

I’d count them on my Hand,

Subtracting, til my fingers dropped

Into Van Dieman’s Land.



If certain, when this life was out –

That your’s and mine, should be –

I’d toss it yonder, like a Rind,

And take Eternity –



But, now, uncertain of the length

Of this, that is between,

It goads me, like the Goblin Bee –

That will not state – it’s sting.