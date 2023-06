Sobre la vida

Nâzım Hikmet va néixer a Tessalònica (Imperi Otomà) el 15 de gener de 1902 i va morir a Moscou el 3 de juny de 1963. Considerat el poeta més important de la literatura turca del segle XX, va ser empresonat per ser comunista. Les seves obres han estat traduïdes a més de 50 idiomes, entre ells el català. El recordem llegint-ne un poema, traduït per Eduard J. Verger, en què els versos homenatgen la vida.



Foto: neptunauta



Poca broma amb la vida

Te l’has de prendre molt seriosament

Com ho fa un esquirol, per exemple

Sense esperar res de fora o de més enllà

No has de tenir cap altra cosa a fer excepte viure



Poca broma amb la vida

Te l’has de prendre molt seriosament

Però seriosament fins a l’extrem

Que, per exemple, amb les mans lligades contra el paredó

O en un laboratori

En camisa blanca i amb unes ulleres

Has d’estar disposat a morir perquè visquen els homes

Els homes a qui mai no els hauràs vist el rostre

I a morir tot sabent

Que no hi ha res més bell ni més ver que la vida

Te l’has de prendre molt seriosament

Però seriosament fins a l’extrem

Que, per exemple, als setanta anys plantaràs oliveres

No perquè hagen de ser per als teus fills

Ni perquè, tot i témer-la, no creuràs en la mort

Sinó perquè no tens cap altra cosa a fer excepte viure.