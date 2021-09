Foto: Amir Hosseini





Ningú no ha arribat al cim acompanyat de la seva por.

POBLILI SIRUS, Sententiae 445



Surt i destria bé el gra de la palla.

Ja has desobeït prou el teu desig.



Ni que sigui d’una puntada de peu,

obre la porta de l’habitació tancada

on vius. Deixa de ser

dels que feinegen de nit a alta mar

amb les xarxes foradades.

Que no veus que el temps s’enfuig

com una serp fent esses?



Sempre hi ha en algun lloc

llànties meravelloses per fregar.

No deixis els genis tancats

a les pàgines dels contes.





Manuel Forcano, del seu llibre A tocar (Proa).