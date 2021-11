Torna al teu clos

Foto: Flabber DeGasky



Ara saps que la mort no és morir-te

sinó que mori algú estimat. La teva

mort no et convida al tètric espectacle:

te’n fa protagonista, i deu ser trist.

Però més trist és veure l’agonia

lenta d’algú que estimes, com el cos

tan conegut es degrada i malmet

fins a tornar-se un feix d’ossos i pell

que ni se serva, però encara estima,

i parla de guarir-se amb l’esperança

de qui mai no ha perdut la fe en els altres.

Clames llavors als déus i contra els déus

inútilment, que els déus mai no responen

i el seu callar és un mirall opac.

Torna, doncs, al teu clos i fes-t’hi fort

amb una opció de vida, ara que saps

que morir-te no és la mort, i emplena

d’amor el buit de l’estimada morta.





Del poemari Llibre d’absències (1985)