Tornem a la fàbrica de Martí i Pol

Miquel Martí i Pol en una visita a La fàbrica. Foto: Fundació Miquel Martí i Pol.



Miquel Martí i Pol va començar a treballar a la fàbrica Tecla Sala, dedicada a la indústria textil i coneguda popularment com La Blava, als 14 anys. Ho va fer com a escrivent perquè els estudis li anaven molt bé: així ho va fer saber mossèn Espinalt, el mestre d’escola, a l’encarregat de la fàbrica.

Miquel Martí i Pol treballant amb 15 anys a La fàbrica. Foto: Fundació Miquel Martí i Pol.



Quan el 1956 es va casar amb Dolors Freixas, van anar a viure a la casa del manyà de la fàbrica, coneguda com La casa groga. Des de les finestres del menjador, la cuina i la seva habitació veia el lloc on treballava com a escrivent, on es dedicava a calcular les nòmines i els incentius dels treballadors. El 1970, quan tenia 41 anys, li van diagnosticar esclerosi múltiple, que li va anar dificultant la parla i la mobilitat fins que el 1972 es va veure obligat a deixar de treballar-hi. D’aquesta llarga experiència van néixer dos dels seus grans llibres, La fàbrica (1959 i 1970-1971).



Miquel Martí i Pol en una visita a La fàbrica. Foto: Fundació Miquel Martí i Pol.



Amb la voluntat de recuperar l’entorn de La fàbrica com a espai cultural i social, la Fundació Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament de Roda de Ter, del 15 al 17 de juliol, han impulsat Estiu a La fàbrica. El pagament es farà a taquilla inversa i cal reservar-ne la plaça en aquest mail: [email protected], o trucant al 938500355. Les activitats que han preparat són aquestes:



Dijous 16



A les 19.00: La musicació de la poesia: Taula rodona amb Arnau Tordera, Ivette Nadal i Coloma Bertran, moderada per Víctor Sunyol.

A les 21.30: Poesia i cançó: Concert d’Ivette Nadal i Marcel Torres.



Divendres 17



A les 19.00: Presentació de Reina de rates: crònica d’una època, llibre guanyador del Premi de Poesia Miquel Martí i Pol 2020. Amb Núria Armengol, Gabriel Ventura i l’autora, Raquel Santanera.

A les 21.30: Lluís Soler recita Estimada Marta, de Miquel Martí i Pol.



Dissabte 18



De 18.00 a 21.00: Enginys Eko.poètiks. Instal·lació interactiva per a xics i grans.

De 18.30 a 20.00: Creació de cançons. Taller per a infants a partir de 5 anys impartit per Mariona Castells.

21.30: JU posa veu als poetes. Concert de Judith Puigdomènech amb Coloma Bertran i Ricard Puigdomènech.