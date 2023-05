Jazz són els carrers de Nova York i també els d’Oliva, la ciutat dels gratacels on van buscar una vida millor alguns familiars i la ciutat valenciana on va néixer Àngels Gregori. Com una jam session lliure, improvisada, la poeta va encadenant poemes que parlen del seu present personal amb altres que reviuen episodis del passat. Jazz, publicat per Proa, és una recerca i un homenatge agraït. Us n’oferim un poema.





Noman Shahid



Oh tell me the truth about love

W. H. AUDEN



Era el meu país. I quan me n’anava a l’estranger

explicava geografia amb una fotografia seua.

I deia als altres: jo vinc d’ací, i tot això em pertany.



Era la fermesa dels aiguamolls

i de les mestres que han mantingut obertes les escoles,

aquelles que ens ensenyaren a llegir per aprendre a sospitar.



Era el marbre i era la meua pista d’aterratge.

Era el meu Cadillac descapotable

i era el vent del meu Cadillac descapotable.



Era la meua estrella de rock en un estadi pleníssim.

Dels viatges, era sempre el meu retorn.



Li hauria d’haver dit tota la veritat sobre l’amor?