Totes les biblioteques, a la butxaca

BibliotequesXBM és l’aplicació desenvolupada per la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona, disponible per a dispositius mòbils Android i Apple. L’aplicació permet dur el carnet de la biblioteca al mòbil i accedir als serveis de la XBM. També facilita accedir directament al catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals, l’“Aladí”, per consultar i reservar documents (llibres, pel·lícules, jocs, etc.). Des de l’espai personal es pot saber quins documents es tenen en préstec i renovar-los, i també es poden reservar ordinadors i sessions d’internet a les biblioteques. A més, l’aplicació mostra quines biblioteques i bibliobusos de la XBM de la província de Barcelona es troben més a prop de l’usuari, així com les seves activitats programades. És possible situar en el mapa les activitats i biblioteques més properes respecte a la localització que s’indiqui.

A través d’aquesta app també es poden cercar les activitats per paraula clau, data, tipus, municipi, biblioteca o bibliobús, així com desar les activitats i les biblioteques preferides a l’aplicació i al calendari del telèfon mòbil, i rebre notificacions d’esdeveniments i incidències al voltant de les biblioteques seleccionades per l’usuari.

La informació bàsica que és possible obtenir de cada biblioteca inclou: horaris, localització en el mapa, com arribar-hi, dades de contacte i activitats programades. En el cas dels bibliobusos hi ha informació sobre les parades que fan i les activitats que realitzen i es pot contactar amb ells per fer peticions de documents.



Novetats que incorpora la nova versió

La pàgina principal de l’aplicació presenta una selecció de novetats de la XBM per àmbits temàtics, tal com mostrava la versió anterior; però, a més a més, ofereix un aparador de recomanacions. D’aquesta manera, si l’usuari clica una portada de novetats o recomanacions, anirà al registre de l’“Aladí”. També s’ha habilitat un menú amb 5 accessos directes: pàgina principal, cerca al catàleg, activitats, biblioteques i carnets. I destaquen les opcions per poder demanar cita prèvia i consultar els avisos que inclouen l’històric d’avisos enviats. Paral·lelament, a la pàgina del carnet s’ha incorporat la possibilitat de validar-se amb DNI, NIE o passaport i l’opció de modificar el PIN d’accés.

La nova versió de l’app BibliotequesXBM s’actualitzarà automàticament en aquells dispositius en què els usuaris tinguin activada aquesta opció. Si no ho tenen configurat així, els hi apareixerà com a aplicació a actualitzar.

La XBM està formada per més de 225 biblioteques i 10 bibliobusos que treballen conjuntament amb uns mateixos estàndards de qualitat, tot garantint l’equilibri territorial en l’accés al servei de lectura pública. Donen servei al 98% de la població de la província de Barcelona, amb un fons de més de 10 milions de documents. La XBM té més de 2,7 milions d’usuaris amb carnet.

Més informació a https://bibliotecavirtual.diba.cat/

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.