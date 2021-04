Trobar el llibre que els atrapi

Quins llibres poden atrapar els nens que no volen llegir…? Dibuix: Frode Inge Helland



El lector Jordi Riera em demanava, en l’article anterior, lectures per a un nen de deu anys que no vol llegir res. He fet arribar la pregunta a la mare i escriptora Care Santos, que té tres fills i que, d’entrada, m’imaginava que ella ho devia tenir molt fàcil perquè escriu literatura juvenil i em pensava que els seus fills serien els primers lectors de llibres com Em venc la mare o Em venc el pare (Cruïlla).

Doncs la Care em va confessar que el seu fill gran, quan tenia deu anys, tampoc no llegia res i tampoc no volia fer-ho. No se sentia atret per res. Ara bé, un dia els pares li van comprar el primer còmic de Bola de drac i va ser tot un encert. L’Adrià va devorar el primer volum i demanava poder-ne llegir més. I ho va fer, fins a vint-i-nou còmics més, escrits i il·lustrats per Akira Toriyama.

Després de Bola de drac, el nen va llegir els còmics del Dr. Slump, els de Mortadel·lo i Filemó, els de Mazinger Zeta i La patrulla X. “L’Adrià va passar de no llegir res, i de ni tan sols voler posar-s’hi, a fer-ho amb passió, sobretot els homònims dels dibuixos que mirava a la televisió”.

Després dels còmics, amb l’hàbit de lectura establerta, l’Adrià ha llegit el Diari de Greg (de Jeff Kinney, publicat a Estrella Pollar), Coraline (de Neil Gaiman, editorial Empúries) o Miedos de medio minuto (de Neil Gaiman i altres autors, publicat a Hidra). Un altre dels llibres que li agrada molt, per les absurditats que hi ha escrites, és el Libro de los récords Guinness.

Perquè els fills llegeixin, han de veure-ho fer als pares. Ho diu el tòpic i la Care Santos l’ha practicat. “Quan estic llegint al menjador davant d’ells, i em demanen que els faci res, els contesto que s’esperin sisplau perquè estic llegint unes pàgines molt interessants”. La resposta els deixa encuriosits. Enfadats, també, és clar, perquè els impacienta, però l’autora de Desig de xocolata opina que l’estratègia és encertada perquè entenguin que llegir és un acte molt important, que fa aturar-ho tot.

Per acabar, la meva recomanació és un llibre que he comprovat que ha agradat a tots els que tenen entre deu i dotze anys: Wonder, publicat a La Campana, i escrit per R. J. Palacio. N’hi ha que m’han dit que el van llegir en tres dies i que passaven el dia pensant a continuar llegint-lo!

Certament, Wonder és un encert per a la literatura juvenil i més enllà: l’August, el protagonista del llibre, intenta fer bones persones fora de les pàgines.