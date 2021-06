L’última carta de Puig Antich

“Oblidar una injustícia ens condemna a repetir-la”, adverteix Imma Puig Antich. El seu germà Salvador va néixer a Barcelona el 30 de maig de 1948. El jove militant del MIL va ser detingut la tarda del 25 de setembre de 1973 acusat d’haver matat a trets el policia Franciso Anguas. Va ser executat el 2 de març del 1974 a garrot vil, sota la brutalitat del règim franquista.



L’autòpsia va ser falsejada. Malgrat totes les irregularitats, el Tribunal Suprem s’ha negat a revisar el cas. El recordem escoltant com Josep Guardiola (al vídeo Temps de memòria, dirigit per Lluís Danés) llegeix la carta que Salvador Puig Antich va escriure al seu germà Quim des de la presó Model poc abans de ser assassinat.







Estimat germà Quim:



La nova és escueta: condemnat a mort. Han portat a terme una venjança irracional. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments. Fàstic, fàstic és el que sento.



Accepta aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments vers vosaltres. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats. Sang que es vessarà, però no inútilment.



Bé, xiquet, tot el que possiblement podria dir-te va dins d’aquestes línies i en la tristesa del vent.



T’estima,



Salvador Puig Antich.



Salut i anarquia.