L’única por de Dostoievski

El novel·lista Fiódor Dostoievski va néixer a Moscou l’11 de novembre del 1821 i va morir a Sant Petersburg el 9 de febrer del 1881. El seu pare el va obligar a estudiar enginyeria militar, però la seva vocació el va dur cap a la literatura. Recordem el que ha estat considerat un dels escriptors més grans de la literatura moderna amb 14 reflexions seves.



Foto: Wikipèdia

1. Hem d’estimar més la vida que el sentit de la vida.



2. Són molt pocs els homes capaços de dir una idea nova.



3. Jo crec en Déu, però ell no creu en mi.



4. Com més admiro la humanitat en general, menys m’agraden les persones en particular.



5. Només tinc por d’una cosa: de no ser digne del meu patiment.



6. És millor l’home que confessa la ignorància amb franquesa que el que fingeix amb hipocresia.



7. Els adults no saben que un nen pot donar bons consells fins i tot en els moments més complicats.



8. Per destruir una persona, només l’has de convèncer que ningú no necessita el que fa.



9. L’infern és ser incapaç d’estimar.



10. Deixar de llegir libres és deixar de pensar.



11. Cada dia em semblava un tresor, com una cosa inapreciable. Vaig començar a adonar-me’n i llavors me n’anava a dormir content i em despertava encara més feliç.



12. És millor equivocar-se seguint el teu propi camí que no tenir raó i seguir el camí d’algú altre.



13. El grau de civilització d’una societat es mesura pel tracte als seus presos.



14. A vegades donem gràcies a la gent només per haver-se creuat en el nostre camí.