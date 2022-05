La poeta Emily Dickinson va néixer a Amherst (Massachusetts) el 10 de desembre del 1830, on va morir el 15 de maig de 1886. El poeta i traductor Marcel Riera ha fet una tria de més de dos-cents poemes representatius d’una escriptora única i enigmàtica, la més poderosa de la poesia nord-americana i una de les més influents de tots els temps. Aquesta antologia exhaustiva en edició bilingüe l’ha publicat l’editorial Proa. Musée Guimet





Vaig morir per la Bellesa, però tot just

a la Tomba m’havia emmotllat

quan Algú que havia mort per la Veritat

van deixar-lo a l’Habitació del costat.



Ell preguntà baixet: «Per quina raó he caigut?».

«Per la Bellesa», vaig dir.

«Jo per la Veritat: Ambdues són Una.

Nosaltres som Germans», Ell va afegir.



I així, com Parents que es van trobar una Nit,

vam parlar entre les Habitacions,

fins que el Verdet ens va arribar als llavis

i va tapar els Nostres noms.



(traducció de Marcel Riera)







Poema original:





I died for Beauty –but was scarce

Adjusted in the Tomb

When One who died for Truth was lain

In an adjoining Room –



He questioned softly «Why I failed?»

«For beauty,» I replied –

«And I – for Truth – Themself are One –

«We Brethren, are,», He said –



And so, as Kinsmen, met a Night –

We talked between the Rooms –

Until the Moss had reached our lips –

And covered up – Our names –





















Aquesta és la meva carta al món



@ de la versió catalana i del pròleg: Marcel Riera, 2017