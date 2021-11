Vint-i-quatre dies d’espera amb Damm

Foto cedida per Estrella Damm



Després de la castanyada el nou horitzó és Nadal. De maneres de viure aquest compte enrere n’hi ha moltes, una de les més conegudes és el calendari d’advent. L’origen d’aquesta tradició ve d’Alemanya, quan al segle XIX les famílies dibuixaven vint-i-quatre línies a la porta de casa o a la paret, i cada dia n’esborraven una fins arribar a Nadal.



Damm s’ha fet seva aquesta tradició presentant-nos un calendari fet per l’il·lustrador barceloní PeBe studio, que ha construït la façana de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, un edifici emblemàtic de Barcelona que data del 1905 i on s’hi va elaborar cervesa durant més de vuitanta-cinc anys. Darrere les finestres s’hi amaguen vint-i-quatre sorpreses per obrir des de l’1 de desembre fins a la vigília de Nadal. Entre els obsequis destaquen tastos guiats, propostes culturals, molts regals sorpresa i cerveses Damm: des de les més antigues de la casa fins a les més recents. A la venda només n’hi ha 150 unitats. En podeu comprar la vostra per 75 euros (amb les despeses d’enviament incloses a tot Catalunya) en aquest enllaç.