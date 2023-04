El dret a no només existir

Gent de Merda



“Ens proposem canviar les coses, / estem cansats de pencar per no res, / de tenir-ne tot just per anar tirant / sense ni un moment per pensar. / Volem sentir la llum del sol / i volem ensumar les flors.” Així feia una vella cançó americana que es cantava durant la lluita per a la jornada de vuit hores. El dret dels treballadors a viure, i no només a subsistir, és el fil conductor de la desena edició del Visions. Organitzat per La Conca 5.1 i pel Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, se celebrarà el dissabte 6 de maig amb un nou format: no serà un cicle de debats sinó una jornada de matí i tarda. En un total de gairebé deu hores, diferents veus del sector cultural, educatiu o social diran la seva sobre el que l’activista americana Rose Schneiderman va resumir en el lema: “Volem pa, però també roses!” En el cartell de la jornada també hi té un pes important la perspectiva de gènere, emmarcada en l’exposició Tros de dona. Coneguem els protagonistes de les ponències, converses i debats que ens hi esperen:



1. Alba Alfageme.

Com ens organitzem per crear i teixir societats més amables amb les altres persones i amb el nostre entorn? A les 11.00, la psicòloga Alba Alfageme obrirà la desena edició del Visions amb una ponència en què reflexionarà sobre la conciliació familiar, les cures o el feminisme.



2. Marta Peirano i Eudald Espluga.

A les 12.30, la comunicadora Ariadna Martínez moderarà la conversa entre la periodista i investigadora i el filòsof i periodista cultural. Expressaran els seus punts de vista sobre temes com la fatiga, la tecnologia i el poder.



3. Dinar comunitari.

Des de primera hora del matí, diverses àvies de l’Espluga de Francolí cuinaran a foc lent un àpat amb i per a tots els participants. Així, el dinar tant servirà per continuar debatint sobre els temes de la jornada com perquè les àvies puguin compartir els seus sabers fonamentals; una oportunitat per recuperar la cuina com a espai de trobada.



4. Pilar Codony.

A les 16.00, la periodista Alba Cartanyà entrevistarà la veterinària i autora de la premiada Distòcia, que parlarà de la seva experiència conciliant maternitat i treball al món rural.



5. Estel Solé, Oriol Malet i Emma Zafón.

A les 17.00, Empar Puerto moderarà el debat a tres sobre la situació cultural a Catalunya i el País Valencià.



6. Gent de Merda.

La jornada acabarà a les 19.00 amb la gravació d’un capítol del pòdcast de Clàudia Rius, Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell. Posaran sobre la taula preocupacions de les noves generacions: des de la precarietat laboral fins a la salut mental.



Per assistir al Visions cal comprar-ne l’entrada abans aquí: val 10 euros amb dinar, i 3, sense.