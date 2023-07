La Damm Lemon de Carlos Cuevas

L’actor Carlos Cuevas (Montcada i Reixac, 1995) ha protagonitzat el nou anunci de Damm Lemon. Creat per l’agència The Cyranos i titulat “Variar”, hi trobem l’actor corrent, nadant, anant en bicicleta o fent esgrima per diversos paisatges de la Costa Brava. “A la vida s’ha de canviar, hi ha massa coses interessants per fer-ne només una”, diu. Però, tot i això, a l’hora de dir al cambrer què vol prendre, ho té ben clar.