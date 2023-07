El mòbil i jo

Quan anem pel carrer amb la pantalla als morros, tot el que hi ha al voltant nostre desapareix. No veiem ni les cases ni les cares ni res. Però ha arribat un punt en què ja no és què deixem de mirar, sinó què deixem d’atendre: la nostra feina, les nostres persones, la nostra vida. ¿És possible que l’addicció a lnstagram, Twitter, a l’allau de notícies i de vídeos ens faci ser menys competents i menys empàtics? L’animació Life Smartphone, de Chengling Xie, ho respon així: