Foto: Felipe Mena.

En una petita botiga de còmics del Raval, tres amics emprenedors s’enfronten a la poca rendibilitat del negoci que els fa feliços, la brutalitat policial, la compareixença de polítics d’extrema dreta a la ciutat… I els secrets que ens amaguem els uns als altres. El més apassionat (digues-li apassionat, digues-li raret) dels treballadors, el Manu (Lluís Català), coneix la Kas (Maria Frias), una noia que de tan curiosa gairebé sembla que tingui poders. També s’emmiralla per primera vegada en un superheroi que viu fora dels còmics: la Chispa, un personatge amb capa i antifaç que ronda pel barri combatent maldats i que omple xarxes i diaris amb les seves gestes.



La Mar (Núria Orellana) i el Bruno (Miguel Gómez) s’ho miren des d’una certa distància mentre afronten els problemes de la botiga i de la seva pròpia relació, i entre tots quatre conformen una història divertida i entretinguda que, a través d’una estructura no lineal plena de gags i amb alguns monòlegs més íntims, permet al públic conèixer cada personatge. La Chispa és una obra de Marc Angelet dirigida per Iban Beltran i Ana Pérez García i sortida del projecte Nous Horitzons. Una coproducció del Festival Grec i el Teatre Akadèmia que parla amb humor dels problemes del jovent, de les relacions humanes, de justícia social… I de superherois, clar. Estarà en cartellera fins el 9 de juliol.



El dia que la coneix, el Manu li ensenya la botiga de còmics on treballa a la Kas. Ella li pregunta: i paguen bé? I per respondre, ell cita una pel·lícula que es convertirà en una referència important en la seva història: Amor a quemarropa. Ho interpreta Lluís Català.









MANU

“No. Pero ese es el inconveniente de trabajar en el Paraíso”.



KAS

…



MANU

“Amor a quemarropa”.



KAS

Un còmic?



MANU

Una peli. El Christian Slater és un friki –un raret– que li ensenya la botiga de còmics on treballa a una noia que s’ha lligat al cine. (La Kas s’hi va acostant). Ell, per impressionar- la, li treu el primer número d’Spiderman.



KAS

Ah…



MANU

Nosaltres no el tenim, eh! Val com tres milions d’euros.



KAS

Un còmic?



MANU

Sí! I saps una cosa? El vaig veure! A Midtown Comics! És una botiga de Nova York molt famosa. Tenia un amic que hi treballava. Al vespre, quan van tancar, vaig demanar que me’l ensenyessin. Te’l posen sobre el mostrador amb molta cura, i davant teu, un tio amb unes pinces de plàstic passa les pàgines una a una lentament fins al final.



KAS

Uau…



MANU

I saps què? L’hi vaig comprar!



KAS

El còmic?!



MANU

No! (Pausa) Les pinces de plàstic!



KAS

Ah…



MANU

Sé que és una tonteria, però puc dir que he tocat una cosa que ha tocat el primer número d’Spiderman.