"He llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada." Fins al 10 de maig el Teatre Romea serà l'escenari de Memorias de Adriano, l'adaptació teatral de la gran novel·la de Marguerite Yourcenar. Aquesta obra ens ofereix un testimoni en primera persona de la vida de l’emperador romà nascut a Hispània. I ho fa de la mà de Lluís Homar, que interpreta Adrià, un mandatari tan savi i magnífic com cec i contradictori. I, també, d'una multitud de personatges que, interpretats per Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan i Ricard Boyle, donen vida tant a la cort d'ajudants, tècnics i asessors del governant com a personatges que han tingut importància al llarg de vida de l'emperador. L’obra està dirigida per Beatriz Jaén, que afirma que "Yourcenar escriu aquestes memòries ficant-se dins del cap de l'emperador, en un viatge molt íntim on sembla que Adrià s’estigui confessant davant nostre." Amb la dramatúrgia de Brenda Escobedo, l'obra recrea des dels triomfs militars i polítics fins a reflexions sobre la el pas del temps, l’art i l’amor.
Us oferim 14 fragments de la traducció que en va fer Julio Cortázar, que és la mateixa de què parteix aquesta adaptació teatral:
1. El verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente; mis primeras patrias fueron los libros.
2. Cualquiera puede morir súbitamente, pero el enfermo sabe que dentro de diez años ya no vivirá.
3. Como el viajero que navega entre las islas del Archipiélago, empiezo a percibir el perfil de mi muerte.
4. Decir que nuestros días están contados no tiene sentido; así fue siempre; así es para todos.
5. Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente.
6. El amor es el único de nuestros juegos que amenaza trastornar el alma.
7. El juego misterioso que va del amor a un cuerpo al amor de una persona es bastante bello como para consagrarle una vida.
8. La verdad no es escandalosa sino en la medida en que toda verdad lo es.
9. El espíritu humano siente repugnancia a aceptarse como fruto del azar.
10. Nada me explica: ni mis vicios ni mis virtudes bastan.
11. Como todo el mundo, sólo tengo tres medios para evaluar la existencia: yo mismo, los hombres y los libros.
12. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos.
13. Los escritores mienten, aun los más sinceros.
14. Cuando considero mi vida, me espanta encontrarla informe.
"Tast teatral i sorteig" és una secció que fem en col·laboració amb teatres per fer arribar obres en cartellera als lectors de Catorze que tinguin ganes de participar (i, si pot ser, guanyar).