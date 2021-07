Foto: Motoki Tonn





i aquella temptació de mirar enrere i comptar amb els dits de les mans tots els paisatges que s’allunyen pel retrovisor



i la por de mirar endavant i no saber-hi veure més que boira



i aquest respirar lent d’avui



el sol en què no crèiem –”escriure, per exemple, que és bonica la llum després de tanta pluja…”–,



el mar blavíssim al pic del migdia



la casa buida i els riures dels nebots surant encara per l’aire



una foto nova a la paret del menjador –una porta mig oberta i tots els camins possibles



uns poemes petits que et parlen de la llum



encara unes pedres menudes entrebancant-te l’aire a les costelles



un quadre que sóc jo –garotes/tulipes, una gàbia esbatanada, la llibertat és un llibre encara per llegir



i l’Stabat, encara, a la tauleta de nit



Aquest respirar lent d’avui,

d’avui,

d’avui,

d’











*text publicat al blog La vida té vida pròpia.