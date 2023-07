Sobre la llibertat

De la pel·lícula “Liberté”, d’Albert Serra.





Potser és que tinc mandra o potser és que la imatge concreta em va més bé que la idea, però avui que volia parlar de Justine del Marquès de Sade (1740-1814), avui començo amb Liberté d’Albert Serra (2019). La pel·lícula, que ve amb gemecs i amb diàlegs prismàtics d’una delicadesa que no té res a veure amb la pornografia mainstream, que ve amb el moviment subtil dels colors d’un impuls reprimit i d’un divan que és preciós i és salvatge, que ve, en definitiva, amb forma i amb pell, m’ho posa més fàcil: m’estalvia el suplici d’haver-me de figurar el festival de forats de què parla Justine i d’haver de llegir un altre cop aquella anàlisi de la crueltat, aquella apologia del desig amb tentacles enverinats, aquella denúncia de la filosofia més aparentment il·lustrada i més tòxica, aquella lucidesa que parla de cors triturats o, fins i tot, de l’amor assassinat.



Situada poc abans de la Revolució Francesa i protagonitzada per tot de llibertins expulsats de la cort puritana de Lluís XVI, Liberté és cinema aristocràtic —pel refinament de la idea— i cinema molt pobre: no tinc ni idea de quant val produir un artefacte com aquest, però em fa l’efecte que poc —en comparació amb altres coses.



Com que penso, en aquest sentit, que les condicions materials de la creació també determinen el significat de les obres, em sembla important de destacar que l’escenari és pelat i és aquest: un bosc, dues o tres carrosses, una nit, una mica de pluja, soroll d’animals, una muntanya de merda, vestits d’època (això deu el que és més car), alguna corda, alguna branca que serveix de fuet.



Si l’escenari és aquest, els actors són esperits posseïts i cossos follant-se de maneres diverses. Sols. Amb el tremolor de la terra. Amb duets exclusius o amb quartets d’orquestra de cambra. Amb la imaginació desbordant o amb el tedi monstruós de qui ho fa perquè sí. Per davant, per darrere, per tot alhora. Fent una mica de mal o portant el mal fins al límit. Per fer una festa, per rebregar el deu manaments i la Bíblia, per jugar amb el poder, per invertir seduccions, per tornar-se una bèstia sofisticada i dolenta o per entrar de ple dins un fangar criminal.



Això és el que passa a Liberté i això és el que passa a Justine. No mataràs, no tindràs pensaments impurs, no cometràs adulteri: tot capitula fins a fer lloc a un desert de moral i a una esfondrada política que, seguint les regles del llibertinatge ortodox, és el que permet que el plaer s’expulsi les brides (o se les faci seves a través d’una lògica i d’una acció masoquista).



Em sembla que cal rellegir, mirant la pel·lícula i llegint la novel·la, la Teoria dels cossos foradats de Marta Segarra. Tradueixo jo al català: «Allò abjecte es refereix a aquelles substàncies que provenen del nostre interior corporal i que els orificis del cos (boca, cul, vagina, mugrons, ulls…) s’encarreguen d’expel·lir. Aquestes substàncies provoquen fascinació, ja que procedeixen del misteriós interior d’un mateix, però també aprensió, perquè amenacen l’hermetisme del cos i els seus límits». Segarra és contundent i diàfana: «El súmmum de l’abjecció és el cadàver que es descompon, perquè encara és i a la vegada ja no és un cos». Segarra s’endinsa, en aquest llibre, en l’encanteri que la barreja de mal i plaer pot arribar a provocar en els humans. Una fascinació que no vol dir altra cosa que captivar irresistiblement: agafar, retenir, empresonar, fer obeir. Que a vegades aquesta fascinació pot acostar-se al feixisme ho sabia perfectament Pier Paolo Pasolini. Per això va crear Saló o els 120 dies de Sodoma (una pel·lícula que jo no puc veure perquè sóc incapaç de contenir aquell nivell de violència dins meu).



Liberté i Justine, doncs, i deixant ja de banda la sexualitat desenfrenada dels llibertins del XVIII i del sexe que encara perdura fins a dia d’avui, no crec que ens convidin a rebolcar-nos en la submissió o amb la independència dels cossos, sinó a preguntar-nos de nou què vol dir llibertat.



Justine, que com explica Albert Mestres, el seu traductor al català, és la història d’una noia benèvola que ha de patir totes i cadascuna de les variacions del llibertinatge per tots els forats possibles i de manera cada vegada més bàrbara, també és un tractat monumental sobre la llibertat. No és estrany que així sigui: Sade «va morir en un asil per a pertorbats mentals a Charenton, després de viure perseguit per les seves idees tant pel règim absolutista com pel republicà».



Si la Il·lustració, en resum, és el moviment filosòfic, polític i social que promou el progrés, el racionalisme i el liberalisme, Sade representa una punxa a aquest moviment: no perquè defensi el contrari (el poder reial, la noblesa, l’obscurantisme catòlic), sinó perquè el sacseja des de dins i per dins.



Sade és conscient, de nou amb paraules d’Albert Mestres, que «el pensament occidental va cometre un greu error […], que és creure que els principis racionals podien ser universals i no marcats pel context cultural i temporal». La idea segons la qual l’ètica és la filosofia primera (això és Emmanuel Lévinas), la idea segons la qual la meva llibertat acaba allà on comença la teva llibertat, que és una idea que jo comparteixo perquè jo també soc filla d’aquest etnocentrisme europeu, és una idea que no és veritat a la força. No ho és perquè, des d’un punt de vista lògic, el seu contrari existeix: hom pot pensar que la seva llibertat no té límits i que, per tant, tant és si al davant es troba la paret de pedra d’una presó (que voldrà saltar-se o dinamitar per desobeir), el cabàs de la veïna (que voldrà robar per tenir la panxa més plena) o el cos d’una altra persona (que voldrà penetrar per on sigui). Això, que és horrible i innoble, també és possible —i Sade s’ho sap de memòria. Per això fa que els llibertins siguin una mena de monstres que, en el fons i paradoxalment, fan una crítica a la moral europea a través d’un relativisme molt lúcid.



Sade, doncs, de nou en boca d’Albert Mestres, «és un antecedent directe de la filosofia de la sospita. Friedrich Nietzsche va ser el primer a desmentir els universals morals i ètics […]. També va anticipar-se a Sigmund Freud, ja que els llibertins de Sade argumenten racionalment, però no obeeixen sinó els impulsos instintius i inconscients».



A partir d’això —d’aquesta maniobra que no pretén destruir la llibertat, però sí ensenyar-li com de contradictòria i complexa pot ser—, acabo aquest text amb un apunt sobre l’obra de Víctor Català. També ella va posar la violència al centre. També ella és una mestra del thriller i una malabarista del gore. També ella fa que els seus personatges s’infligeixin molt mal i de manera molt bèstia (és terrible que el violador de Solitud es digui, justament, Ànima, i és terrible que els assassins de la criatura de La Mare Balena siguin, justament, unes altres criatures). També ella situa la fosca al bell mig del seu programa polític i artístic. També ella es mira de cara el dolor. També ella parla de la humanitat a partit de l’animalitat (per això les feres tenen aquesta presència espatarrant al llarg de les seves pàgines). També ella sap que parlar del desastre no és parlar perquè sí, sinó per entomar de cara les opressions més crues que pateixen uns quants. També ella, que fa un art polític, s’allunya dels pamflets com qui fuig de la pesta. Víctor Català sap, com Lévinas, que la llibertat és difícil. Víctor Català sap, com Sade i com Serra, que la llibertat és una cosa tan sagrada que no pot pertànyer a ningú i que, com a totes les coses sagrades, se l’ha de poder posar en dubte. Víctor Català sap, com aquests autors, que la llibertat, en el fons, és un esdeveniment iconoclasta.