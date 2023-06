La victòria dels despistats

Foto: Aaron Burden



No sé com es cura o si té cura. Quan no perdo les ulleres, perdo les claus –menys ara, que les tinc connectades a un xip–. Inverteixo part del temps a refer camins, i part dels diners, a comprar de nou el que ja tenia, com per exemple el bonus del tren, per sisè o setè cop. Si us passa el mateix, sabreu que a ser despistat un s’hi acostuma, i arriba un punt que tampoc sap tant de greu no retrobar-te mai més amb aquella bufanda: és com si la vida estigués muntada per tenir les coses un temps limitat i tu, mira, ho acceptessis. Fins i tot té un punt de sorpresa: quan en una butxaca veus els cinc euros que no sabies que havies perdut, o quan algú sortint d’un bar corrent et diu: ei! ¿aquesta jaqueta és teva?

El cas és que avui duia el portàtil, i jo ja ho sabia, que la funda negra no va bé, perquè queda camuflada amb els seients i llavors no es veu. I esclar que ho recordo, que aquell dia, per culpa d’això –i no pas del meu cap– a l’aeroport, quan ja havia picat el bitllet, vaig dir: merda! I el taxi, esclar, ja havia marxat, i sort que en guardava el tiquet i vaig trucar i va tornar i l’avió va sortir amb retard. No res, històries. El que volia dir és que m’ha tornat a passar el mateix –perquè els despistats, per molt que jurem als qui realment ho pateixen, la gent del nostre costat, que no ens tornarà a passar, la nostra paraula ja no té valor: ens miren com si miressin un nen de tres anys.

Total, que m’he tornat a deixar l’ordinador en un taxi. Me n’he adonat mitja hora després i m’he convençut que estava en aquell cotxe després de trucar a dos bars que m’han dit aquí no hay nada. El problema d’avui és que he pagat el viatge en efectiu –sembla una broma però no ho és: perquè m’he deixat la targeta a casa– i aquest cop no tenia cap pista ni del nom del conductor, ni de la matrícula, ni de res. Jo, sola, davant dels milers de possibilitats de taxis que hi deu haver a Barcelona. Resignada –us diré la veritat: no del tot, perquè els despistats, per experiència, creiem en els miracles, i fins i tot ens diverteix posar el món a prova–, he omplert el formulari d’objectes perduts –això sí– amb l’absolut convenciment que estava omplint un formulari inútil que ningú llegiria.

També he de dir que mentre la gent normal, en aquesta situació, estaria histèrica, els qui som així ho encarem amb una serenitat que hi ha qui la confon amb un tant-se-lin-fot-tot o qui, meravellat, es pensa que portem sempre una mena de Buda a dins. Però l’explicació és fàcil: com que ens ha passat tants cops, ja no ens posem nerviosos, i per tant, tenim la calma necessària per pensar de quina manera podríem recuperar-ho, perquè se’ns desenvolupa –amos d’empreses, ho tenim tot, fitxeu-nos!– una imaginació sense límits: una nit vaig deixar-me el mòbil en una casa i vaig trucar a un taxi –sí, em gasto la meitat dels diners així– i, perquè només fes un viatge i no n’hagués de pagar dos, li vaig demanar que anés a buscar-lo allà on me l’havia deixat, que jo l’esperaria en una plaça. La imatge no l’oblidaré: va arribar amb un sol passatger assegut al seu costat: el mòbil.

Però tornem al que us explicava, perquè ara ve la part bona: he enviat el correu i la safata d’entrada del Gmail s’ha actualitzat. Missatge nou: “Ordenador perdido en taxi” –curtcircuit mental: ¿com poden haver contestat en un segon? ¿Realment hi ha algú treballant a l’inútil magatzem d’objectes perduts?– “Soy Ana. El taxista donde te dejaste el ordenador me ha pedido contactarte para devolvértelo. Su número es xxxxxx, por si quieres llamarlo y dice que te lo acerca. Muchas gracias”. El miracle! No m’hauré de gastar 500 euros en un altre ordinador! He trucat i el taxista, tan emocionat com jo, m’ha dit que la senyora que ha pujat després de mi l’ha trobat, i que ell no sabia què fer però que ella ha reaccionat tan eficaçment –amos d’empreses, és a ella a qui heu de fitxar!–: ha encès l’ordinador i es veu que m’havia deixat la finestreta del Gmail oberta, i bingo, n’ha copiat l’adreça i m’ha escrit.

L’estimadíssima Ana podria haver-lo robat, podria haver dit no m’emprenyeu, que tinc pressa, però ha triat buscar la manera d’ajudar una desconeguda –els despistats vivim de la bona fe del món, i som nosaltres qui us podríem assegurar que en aquest planeta hi ha més gent bona que malvada–. Li he respost que gràcies, que tant de bo li passin coses molt bones, i m’ha dit: “No ha sido nada! Él tenía la super-buena-intención! Actos buenos mueven más”. El taxista, en donar-me’l, estava orgullós, satisfet: “Era mi deber”. I ara, des del portàtil, em ve la temptació d’escriure un rotllo sobre com amb un sol gest podem alegrar i arreglar el dia d’algú. Però miro la funda negra i desconfio de mi mateixa: ¿El tornaré a perdre?