El canibalisme de la llum

Foto: Artem Beliaikin



La natura de les gallines fa que durant la tardor i l’hivern, quan hi ha menys llum, no ponguin ous i mudin el plomatge. És la seva manera de refer-se. Si se’ls impedeix fer la muda, a la llarga és pitjor: en primer lloc, perquè se’ls alteren els cicles, i anar contra natura no sol ser una bona idea; en segon lloc, perquè té conseqüències demostrables com ara que ponen ous amb una clara més líquida i una closca de menys qualitat a causa de la manca de calci. Però la majoria dels criadors de gallines les sotmeten a moltes hores de llum artificial per tal de potenciar la productivitat. La culpa no és només dels criadors. La culpa també és nostra per voler comprar dotzenes d’ous a qualsevol època de l’any.

Un cas similar és el dels hortolans, uns ocellets que es mengen (il·legalment) a França. Il·legalment perquè són una espècie protegida. El cas és que per engreixar aquests ocellets es fa just al contrari: se’ls posa en gàbies a les fosques perquè no sàpiguen si es de dia o de nit i mengin a totes hores. Algunes històries expliquen que de vegades els arrenquen els ulls amb la mateixa finalitat.

Penso en tot això perquè estic escrivint aquest article des de Barcelona a les onze de la nit. Rere el vidre de la finestra, amagat entre les cornises i els terrats, s’escampa un cel crepuscular. A ciutat la nit és un etern crepuscle perquè mai no es fa veritablement de nit. Fanals, semàfors, llums dels cotxes, rètols comercials lluminosos, cases on palpita la llum blavosa de la tele de matinada: a la ciutat es lliura una veritable guerra contra la foscor. Fins i tot des d’uns quants quilòmetres de la capital, es veu el seu halo grogós a l’horitzó nocturn. L’halo grogós del galliner. I sí, ja ho sé, que la ciutat ha d’estar il·luminada per una qüestió de seguretat, però veient el ritme frenètic que acompanya la sobreil·luminació urbana, em resulta inevitable pensar en les gallines i els hortolans enganyats per rendir més.

El súmmum d’això deu ser Nova York, el gran galliner. La ciutat que no dorm mai. Escric aquesta frase i la sento com un malson, com una tortura. És sabut que no dormir és mortal per als humans. Acabarem tots trastocats per no poder descansar, per ignorar els nostres cicles: si no fem la muda quan el cos ens ho demana, produirem un món amb la closca tova i les idees aigüalides.

A la casa del bosc, en canvi, les nits no tenen halo ni els crepuscles són eterns. Allà no es veu el batec dels semàfors en groc i els fanals queden prou lluny. Allà hi ha nit negres com una ala de corb, d’una foscor impenetrable: les primeres vegades que la veus et sembla un negre impossible, perquè per a l’habitant de ciutat és un negre mai vist; és una foscor espessa i vellutada que sembla que ho xucli tot. També hi ha nits claríssimes en què veus perfectament el camp que tens a tres-cents metres, nits en què els cossos projecten ombres nítides i definides amb la llum de la lluna. I sí, la lluna, una altra cosa insòlita per a l’urbanita, que sovint ni la veu de tan oculta com està entre els edificis i les antenes.

A banda de la lluna, la nit ofereix també estrelles. A ciutat se’n veuen algunes, només les més brillants; això si se t’acut mirar amunt, cosa difícil, perquè a ciutat no mirem amunt, tenim la vista clavada a la terrenalitat i a l’asfalt. És veritat que si no mirem amunt també és perquè aquí, enmig de la grogor crepuscular, no hi ha gaire cosa digna de veure. Per contrast, al bosc, la densitat estel·lar és tan gran que en alguns punts sembla una boira feta d’estrelles. La primera vegada que veus la Via Làctia travessant el cel és com si de cop totes aquelles històries que t’havien explicat sobre l’univers es fessin certes. O més properes, o més reals. I allà, enmig de la nit boscana, els ulls se te’n van amunt i observes tots aquells esquitxos de llum que t’arriben des del passat. Llum que va sortir fa milers d’anys d’estrelles que potser ja són mortes, de manera que mirar el cel, inevitablement et porta al passat, a l’origen, al perquè, també al futur: ¿però tot això cap on coi va? La foscor també és fer-se preguntes.

A Barcelona hi domina el present i una llum interminable, és el regne de les respostes sense pregunta. Però sempre pots creuar el carrer sota la mirada atenta de l’homenet verd, trobar una farmàcia indicada amb una creu lluminosament histèrica, comprar-te un antifaç per combatre la llum, abaixar la persiana per bloquejar el crepuscle etern i lliurar la teva batalla per dormir i deixar de produir.

En la criança industrial de gallines s’observen habitualment conductes caníbals anormals que comencen amb el picoteig (les víctimes solen ser les gallines que ocupen l’escala inferior en l’ordre social del galliner). Segons diversos estudis aquests comportaments caníbals són atribuïbles a l’estrès causat, per exemple, pel fet de viure amuntegades (Barcelona: més de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat), sotmeses a una intensitat lumínica excessiva (cal allunyar-se trenta quilòmetres mar endins per veure la Via Làctia), a massa calor (al centre de Barcelona ja s’arriba sistemàticament a les 100 nits tropicals cada any), a dietes desequilibrades (visca el glutamat monosòdic i el dejuni intermitent).

No som gallines, em repeteixo. No som gallines, ¿oi que no, estimats caníbals?