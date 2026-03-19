Els finalistes i el guanyador del Premi Literari Catorze

Un miler de textos s'han presentat a la segona convocatòria d'aquest guardó

Premi Literari Catorze
El guardó de fusta massissa de roure del Premi Literari Catorze
El guardó de fusta massissa de roure del Premi Literari Catorze

El Premi Literari Catorze ha esdevingut un dels concursos literaris per a adults amb més participació dels Països Catalans: s'hi han presentat 1.008 textos de 746 autors. Els relats finalistes (que anirem publicant durant el març i principis d'abril) són:

Podria saber qui ets, d'Olga Codina
Quan es morin, de Cris Geraldes
Dir el nom, de Marcos Avalos
Interludi, de Carlos Lopera
Minsa, de Laura Mencía
La plaça del fetus, de Lita Gilabert
Estefania, d'Aina Sas
Perquè podia, d'Ester Sirvent
Els llops, de Judit Gutiérrez
Els descapotables vermells de les feministes, d'Alba Serrano
Mapes, de Laia Ruich
Una nit sense lluna és el millor moment per parlar-te, de Laia Comellas
Temps de sobres, de Josep M. Codina
Relativitat fugissera, d'Eva Vilanova

I el relat guanyador és L’olor del cafè que acabes de fer, de Dani Vilaró. A la festa dels lectors de Catorze que farem el juny rebrà 600 euros, una cambra pròpia i un guardó de fusta massissa de roure.

El Premi literari Catorze és un certamen biennal de relats curts que vam convocar per primer cop l'any 2023.

Foto: Catorze
El Premi literari Catorze és un certamen biennal de relats curts que vam convocar per primer cop l'any 2023.

Data de publicació: 19 de març de 2026
Última modificació: 19 de març de 2026
