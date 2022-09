El «Viatge d’hivern» de Jelinek a La Beckett

Foto: Carlota Serarols

Catorze recomana Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert), dirigida per Magda Puyo, que es podrà veure a la Sala Beckett del 5 al 30 d’octubre de 2022, de dimecres a dissabte a les 20 h i els diumenges a les 18:30 h.

L’obra Viatge d’hivern s’inspira en el cicle de cançons Winterreise de Franz Schubert i Wilhelm Müller i és un viatge que proposa la Nobel de Literatura Elfriede Jelinek per les seves pròpies experiències, tant artístiques com íntimes: la sexualitat mediatitzada per internet, la perversió de la opinió pública, el culte a la joventut, la presència del feixisme latent, el pas inexorable del temps, l’amor-odi cap a la seva mare, la demència i l’abandó del seu pare i l’autocrítica d’ella mateixa com a artista.

Magda Puyo dirigeix una proposta, de la qual signa la dramatúrgia conjuntament amb Marc Villanueva, que és un treball de recerca on paraula, música i moviment esclaten a escena com un riu desbocat, pervertint Schubert, pervertint Jelinek, arrossegant l’espectador per “les aigües residuals de les nostres pròpies vides” tal com ho fa ella, en una peça amb pinzellades dramàtiques, molta ironia i certa desesperança. La peça, coproduïda per Cassandra Projectes artístics i la Sala Beckett, combina llenguatge, música de Clara Peya i moviment d’Encarni Sánchez. El repartiment compta amb Laia Alberch, Pepo Blasco, Rosa Cadafalch.

Què: Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert).

On: a la Sala Beckett (Pere IV, 228-232, Barcelona).

Quan: del 5 al 30 d’octubre de 2022.

