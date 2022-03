20 de març

M’hauria agradat estar despert

aquell matí que amb un vestit verd

entre uns bladars

ell va arribar.



Venia xiulant, com un infant.

Tenia plenes d’ocells les mans

i cel amunt

els ‘nava escampant.



El voltaven les abelles.

Duia un barret de roselles

i a la bandolera

em duia la primavera

el vint de març.



M’hauria agradat estar despert

o haver deixat els balcons oberts

i en el meu son

intuir com

teules i branques s’omplen de nius

i el roc eixut torna a mullar-se al riu

i el crit agut d’una perdiu.



I del conill la mirada

i olorar la matinada

que a la bandolera

ens va dur la primavera

el vint de març.



M’hauria agradat estar despert.

Jeure damunt d’un roc com un lluert

de panxa al sol

i amb un flabiol,

i haver sortit a rebre’l com cal

i guarnir amb flors de paper els portals

com si fos temps

de carnaval.



Però aquell matí jo dormia

tranquil, perquè no sabia

que a la bandolera

em duia la primavera

el vint de març.



Foto: www.jmserrat.com