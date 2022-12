Por de parlar,

de dir alguna cosa que no et pugui agradar,

de deixar anar una altra mentida

a la teva mida.



Por de callar,

desant les paraules a qualsevol calaix,

per no deprimir-te o fer-te badallar,

saber què rumies amb aquella mirada

que no sé què m’amaga.



Por de dormir

i que en despertar-me tot hagi canviat,

sense recordar què ens fa viure plegats

com si fóssim estranys,

de sentir la rutina rosegant-nos per dintre.



Et veig,

el sol s’amaga entre els teus cabells.

Em sents,

aixeques la mirada

i en aquell precís instant

tot és tan plàcid i tan clar

que em venen ganes de cridar

res no m’espanta,

res no m’espanta,

res no m’espanta,

res no m’espanta,

res no m’espanta,

res no m’espanta.



Por de la por,

de sentir aquest pànic tan subtil i tan boig,

de no ser capaç de somriure

quan em dius que m’estimes.



Foto: www.elspets.cat