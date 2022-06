L’adagio d’Albinoni

Tomaso Albinoni va néixer el 8 de juny de 1671 a Venècia, on va morir el 17 de gener de 1751. Va ser un compositor del període barroc principalment conegut per la seva música instrumental, malgrat que va escriure prop de cinquanta òperes.



Una de les obres popularment atribuïdes a Albinoni és l’Adagio per a orquestra de corda i orgue en sol menor, però, en realitat, és una composició del musicòleg italià Remo Giazotto, que el 1945 es va inspirar en alguns fragments de l’obra perduda d’Albinoni. Escoltem per tant, l’Adagio per a orquestra de corda i orgue en sol menor de Giazotto interpretat per l’orquestra de l’Academy of Saint-Martin-in-the-Fields dirigida per Sir Neville Marriner.





Foto: Holger Wirth