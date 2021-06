L’Aigle Noire (L’àguila negra) és una de les cançons més conegudes i versionades de la cantant francesa Barbara, nom artístic de Monique Serf (París, el 9 de juny de 1930 – Neuilly-sur-Seine, el 24 de novembre de 1997). Quan era preguntada pel significat dels seus versos deia sempre que explicava un somni que havia tingut, “més bell encara que la mateixa cançó”. A les seves memòries, però, va revelar una realitat molt més dura: quan tenia 10 anys, va ser víctima d’abús sexual per part del seu pare. L’escoltem interpretada per ella mateixa, i, en català, per Maria del Mar Bonet i Roger Mas.







Un bon dia o potser una nit,

prop d’un llac, jo m’havia adormit

quan, de cop, el cel s’omple de llum

i un ocell negre surt sense venir d’enlloc.



Lentament, les ales bategant.

Lentament, ell anava girant.

Prop de mi, el batec s’acabà

i, com caigut del cel, l’ocell es va aturar.



Els ulls eren de color robí

i les plomes de color de nit

i al seu front, mil raigs de to suau.

L’ocell, rei coronat, lluïa un diamant blau.



Amb el bec la cara em va tocar,

el seu coll em vaig trobar a la mà.

Fou llavors que jo vaig saber qui,

imatge del passat, volia tornar amb mi.



Bon ocell, porta’m amb tu al país

d’altres temps, sigues el meu amic.

Com abans, en somnis clars d’infant,

per collir tremolant estels i més estels.



Com abans, en somnis clars d’infant,

com abans, damunt d’un núvol blanc,

com abans, tu i jo el sol encendrem

i a l’illa del record la pluja llançarem.



L’ocell negre tombà els ulls al sol,

cap al cel tot d’una emprengué el vol.



Un bon dia o potser una nit,

prop d’un llac, jo m’havia adormit

quan, de cop, el cel s’omple de llum

i un ocell negre surt sense venir d’enlloc.



Lentament, les ales bategant.

Lentament, ell anava girant.

Prop de mi, el batec s’acabà

i, com caigut del cel, l’ocell es va aturar.



Els ulls eren de color robí

i les plomes de color de nit

i al seu front, mil raigs de to suau.

L’ocell, rei coronat, lluïa un diamant blau.



Amb el bec la cara em va tocar,

el seu coll em vaig trobar a la mà.

Fou llavors que jo vaig saber qui,

imatge del passat, volia tornar amb mi.



Un bon dia, una nit,

prop del mar, adormit.

Quan, de cop, el cel s’omple de llum

i un ocell negre surt sense venir d’enlloc.



Un bon dia, una nit,

prop del mar, adormit.

Quan, de cop, el cel s’omple de llum

i un ocell negre surt sense venir d’enlloc.







Un beau jour ou peut-être une nuit

Près d’un lac, je m’étais endormie

Quand soudain, semblant crever le ciel

Et venant de nulle part surgit un aigle noir



Lentement, les ailes déployées

Lentement, je le vis tournoyer

Près de moi dans un bruissement d’ailes

Comme tombé du ciel, l’oiseau vint se poser



Il avait des yeux couleur rubis

Et des plumes couleur de la nuit

À son front brillant de mille feux

L’oiseau roi couronné portait un diamant bleu



De son bec, il a touché ma joue

Dans ma main il a glissé son cou

C’est alors que je l’ai reconnu

Surgissant du passé, il m’était revenu



Dis l’oiseau, oh dis emmène-moi

Retournons au pays d’autrefois

Comme avant dans mes rêves d’enfant

Pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles



Comme avant dans mes rêves d’enfant

Comme avant sur un nuage blanc

Comme avant allumer le soleil

Être faiseur de pluie et faire des merveilles



L’aigle noir dans un bruissement d’ailes

Prit son vol pour regagner le ciel



Un bon dia o potser una nit,

prop d’un llac, jo m’havia adormit

quan, de cop, el cel s’omple de llum

i un ocell negre surt sense venir d’enlloc.



Lentament, les ales bategant.

Lentament, ell anava girant.

Prop de mi, el batec s’acabà.



Un bon dia, una nit,

prop d’un llac, adormit.

Et venant de nulle part surgit un aigle noir.



Amb el bec la cara em va tocar,

el seu coll em vaig trobar a la mà.

Fou llavors que jo vaig saber qui,

imatge del passat, volia tornar amb mi.